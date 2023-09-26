أرتيتا يثير قلق جماهير آرسنال بسبب ساكا
قال ميكل أرتيتا مدرب آرسنال، اليوم الثلاثاء، قبل مواجهة برنتفورد في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، إن بوكايو ساكا انضم إلى قائمة المصابين المتزايدة في الفريق وهناك شكوك حول مشاركته في المباراتين المقبلتين.
وتعرض ساكا مهاجم إنجلترا لكدمة خلال التعادل 2-2 على أرضه مع توتنهام هوتسبير يوم الأحد الماضي، وسجل هدفا وشارك في مباراته 86 على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو رقم قياسي بالنسبة لآرسنال.
وردا على سؤال عما إذا كان ساكا قد يغيب عن مباراة الدور الثالث لكأس رابطة الأندية الإنجليزية غدا الأربعاء أمام برنتفورد ومباراة الدوري على أرضه أمام بورنموث يوم السبت المقبل، قال أرتيتا للصحفيين: "هذا محتمل.. كان يعرج بعد المباراة أمام توتنهام، وهذه ليست إشارة جيدة على الإطلاق. لم يتمكن من المشاركة في الحصة التدريبية".
وقال أرتيتا إن لاعب الوسط ديكلان رايس لم يتدرب أيضا منذ أن اضطر للخروج بين الشوطين في قمة شمال لندن بسبب إصابة في الظهر، مضيفا: "لم يتمكن من الاستمرار في المباراة ونأمل ألا يكون الأمر خطيرا للغاية".
وأضاف: "نتمتع بالثقة. كان غير مرتاح ولم تكن هذه إشارة جيدة على الإطلاق. نأمل أن يتحسن".
وأكد المدرب الإسباني أرتيتا أن لياندرو تروسار وجابرييل مارتينيلي وتوماس بارتي غير متاحين للاختيار.
وقال أرتيتا: "إنها قائمة طويلة من الإصابات، هذا هو الوضع الذي لدينا في الوقت الحالي ونحتاج إلى عودة اللاعبين للمشاركة. وهذا أمر مؤكد".
وأضاف أن قدرته على تدوير الفريق قبل مواجهة برنتفورد تأثرت بسبب الإصابات.
وقال أرتيتا: "تغيير 11 أو 12 لاعبا غدا، هذا ليس احتمالا".
واختتم: "هناك الكثير من اللاعبين الذين يحتاجون إلى دقائق. بعض اللاعبين لم يحصلوا على دقائق لعب كثيرة وسيلعبون غدا بسبب كثرة الإصابات".