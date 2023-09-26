أرتيتا يثير قلق جماهير آرسنال بسبب ساكا

وتعرض ساكا مهاجم إنجلترا لكدمة خلال التعادل 2-2 على أرضه مع توتنهام هوتسبير يوم الأحد الماضي، وسجل هدفا وشارك في مباراته 86 على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو رقم قياسي بالنسبة لآرسنال.

وردا على سؤال عما إذا كان ساكا قد يغيب عن مباراة الدور الثالث لكأس رابطة الأندية الإنجليزية غدا الأربعاء أمام برنتفورد ومباراة الدوري على أرضه أمام بورنموث يوم السبت المقبل، قال أرتيتا للصحفيين: "هذا محتمل.. كان يعرج بعد المباراة أمام توتنهام، وهذه ليست إشارة جيدة على الإطلاق. لم يتمكن من المشاركة في الحصة التدريبية".

وقال أرتيتا إن لاعب الوسط ديكلان رايس لم يتدرب أيضا منذ أن اضطر للخروج بين الشوطين في قمة شمال لندن بسبب إصابة في الظهر، مضيفا: "لم يتمكن من الاستمرار في المباراة ونأمل ألا يكون الأمر خطيرا للغاية".

وأضاف: "نتمتع بالثقة. كان غير مرتاح ولم تكن هذه إشارة جيدة على الإطلاق. نأمل أن يتحسن".