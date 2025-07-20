وسام أبو علي يكبد الأهلي 4 خسائر فادحة

اقترب اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي من مغادرة فريقه الأهلي المصري قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وتوصل الأهلي لاتفاق شبه نهائي مع كولومبوس كرو الأمريكي الذي يرغب في ضم اللاعب بعد تقارب كبير في المبالغ المالية وبنود الصفقة.

وبعيداً عن الجوانب الاقتصادية، فإن رحيل وسام أبو علي يكبد الأهلي عدة خسائر فادحة ستلقي بظلالها على الفريق الأحمر.

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معدل تهديفي مرتفع

منذ انضمام وسام أبو علي للأهلي في شهر يناير 2024 قادماً من سيريوس السويدي فإن اللاعب اقتحم قلوب مشجعي الفريق الأحمر لأنه أعاد للأذهان ذكريات المهاجمين الكبار في تاريخ النادي.

وسام سجل 38 هدفاً للأهلي خلال 60 مباراة بمعدل يتجاوز0.5 هدف لكل مباراة كما قدم 10 تمريرات حاسمة.

وتوج وسام أبو علي بلقب هداف الدوري المصري كأول لاعب فلسطيني يحقق هذا الإنجاز.

الضربات الثابتة

يجيد وسام أبو علي بشكل لافت تسديد الضربات الثابتة التي تحولت في وجوده إلى سلاح مهم للأهلي.

ونجح وسام في تحويل أكثر من خطأ على حدود منطقة الجزاء إلى أهداف بخلاف إجادته تسديد ضربات الجزاء.

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القوة البدنية

يملك وسام أبو علي قدرات بدنية تساعده على حجز مكانه أساسياً في تشكيل الأهلي والظهور المميز في مباريات الفريق.

وسام يملك طولاً فارعاً يستغله في الاستفادة من الكرات الهوائية بجانب القوة البدنية في الالتحامات وأيضاً السرعات العالية وكلها عوامل تساهم في تألقه اللافت.

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صعوبة ايجاد بديل

النقطة الأخطر في ملف رحيل وسام أبو علي تتثمل في صعوبة إيجاد بديل في ظل المشاكل التي تواجه مفاوضات مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي.

وأغلق نادي البنك الأهلي الباب أمام رحيل لاعبه أسامة فيصل للأهلي كما أن الوقت أصبح ضيقاً لاستقدام مهاجم أجبني جديد.