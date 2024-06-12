نجم ليفربول على رادار بايرن ميونخ

كشفت صحيفة "ميرور" أن هناك اهتمامًا من قبل نادي بايرن ميونخ بضم جو غوميز، نجم نادي ليفربول في الميركاتو الصيفي المقبل.

وبدأ فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ الجديد، التخطيط للموسم المقبل مع الإدارة الألمانية لمحاولة استعادة الألقاب.

وخرج الفريق البافاري بموسم صفري محليًّا وقاريًّا بعدما فاز باير ليفركوزن بالألقاب المحلية، وخرج النادي البافاري على يد ريال مدريد من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لِما ذكرته الصحيفة، فإن كومباني طلب من إدارة بايرن التعاقد مع مدافع ليفربول ومنتخب إنجلترا، جو غوميز، في الصيف الحالي.