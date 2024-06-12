نجم ليفربول على رادار بايرن ميونخ
كشفت صحيفة "ميرور" أن هناك اهتمامًا من قبل نادي بايرن ميونخ بضم جو غوميز، نجم نادي ليفربول في الميركاتو الصيفي المقبل.
وبدأ فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ الجديد، التخطيط للموسم المقبل مع الإدارة الألمانية لمحاولة استعادة الألقاب.
وخرج الفريق البافاري بموسم صفري محليًّا وقاريًّا بعدما فاز باير ليفركوزن بالألقاب المحلية، وخرج النادي البافاري على يد ريال مدريد من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
ووفقًا لِما ذكرته الصحيفة، فإن كومباني طلب من إدارة بايرن التعاقد مع مدافع ليفربول ومنتخب إنجلترا، جو غوميز، في الصيف الحالي.
ويمتلك بايرن ميونخ لاعبين إنجليزيين منذ الموسم الماضي، وهما: هاري كين القادم من توتنهام وهداف الفريق، وإريك داير، الذي انتقل من الفريق ذاته في يناير الماضي على سبيل الإعارة حتى يونيو 2025.
من جانبه، ذكر الصحفي الموثوق أكرم كونور، أن ليفربول يرفض تمامًا التفريط بمدافعه تحت أي ظرف.
وينتهي عقد البالغ من العمر 27 عامًا مع ليفوبول في صيف 2027.
وظهر جو مع ليفربول في 51 مباراة بالموسم المنصرم.
واستمر خصام غوميز مع الشباك، إذ لم يسجل أي هدف طوال مسيرته الاحترافية التي بدأت في 2014.