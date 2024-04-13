عليك الحذر.. أنشيلوتي يدافع عن بيلينغهام ومبابي
دافع الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب نادي ريال مدريد، عن لاعبه جود بيلينغهام قبيل قبل مواجهة مايوركا، اليوم السبت، في الدوري الإسباني، فضلا عن الثنائي مبابي وهالاند.
ويحل ريال مدريد ضيفا على ريال مايوركا، وصيف بطل كأس ملك إسبانيا، يوم السبت قبل إياب دور الثمانية في دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي بعد التعثر بالتعادل 3-3 على أرضه ذهابا.
وكان ريال مدريد قد تعادل 3-3 مع مانشستر سيتي في ملعبه سانتياغو برنابيو، بينما سقط باريس سان جيرمان وخسر عل ملعبه أمام برشلونة بنتيجة 2-3.
وخلال المؤتمر الصحي لمباراة ريال مددريد ومايوركا، تم توجيه سؤال إلى أنشيلوتي حول تراجع مستوى بيلينغهام ومبابي وهالاند في دوري أبطال أوروبا.
ورد المدرب الإيطالي قائلا: "عليكم التحلي بالهدوء قبل توجيه الانتقادات لهم.. ربما لم يقدم الثلاثي أفضل مستوى في جولة الذهاب، لكن هناك مباريات أخرى قادمة”.
وأضاف: "احذروا هذا الثلاثي، عندما لا يقدموا أداء جيدا، لأنهم يتطورن من مباراة لأخرى".
وعاد وقال أنشيلوتي ليدافع عن بيلينغهام قائلا: "إنه يقوم بعمله رغم تراجع معدل تسجيله، ولكنه من منظور كرة القدم يقدم أداء جيد جدًا".
وأعرب أنشيلوتي عن ثقته بعودة اللاعب للتسجيل عاجلًا أم آجلًا.