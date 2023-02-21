الأندية المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا وموعد القرعة
اكتمل عقد أندية للدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم لمنطقة غرب القارة بعد فوز الهلال السعودي حامل اللقب على شباب الأهلي دبي في آخر مباريات دور الـ16 يوم الثلاثاء.
وسجل الهلال حامل اللقب ووصيف بطل العالم ثلاثة أهداف ليفوز 3/1 على شباب الأهلي الإماراتي في قمة عربية أقيمت في قطر، لينضم إلى منافسه المحلي الشباب السعودي والدحيل القطري وفولاذ الإيراني.
وسجل أهداف الهلال كل من النيجيري أوديون إيغالو في الدقيقة 17 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، وضاعف الكوري الجنوبي جانغ هيون-سو النتيجة في الدقيقة 73 بعد أن استقبل ركلة حرة برأسه ليتصدى الحارس للكرة وترتطم بإطار المرمى قبل أن يتابعها اللاعب عينه مرة أخرى برأسه في الشباك.
وبعد ست دقائق أخرى أكمل الهلال الثلاثية بعدما استقبل سالم الدوسري الكرة بمهارة رائعة بالكعب قبل أن تلمس زميله الأرجنتيني لوسيانو فييتو وتهز الشباك، لكن شباب الأهلي قلص الفارق في الدقيقة 86 بعد أن استغل المهاجم السوري عمر خربين خطأ من سلمان الفرج ليضع الكرة في الشباك.
وفي وقت سابق اليوم، استغل ساسان أنصاري مهاجم فولاد خوزستان خطأ دفاعيا ليقود الفريق الإيراني للفوز 1/0 على الفيصلي السعودي ليتأهل إلى دور الثمانية.
وستقام قرعة دور الـ8 غدا الثلاثاء بين الأندية الأربعة المتأهل لهذا الدور وهي الهلال والشباب من السعودية والدحيل القطري وفولاذ الإيراني.
وستقام مواجهات دور الـ8 يوم الخميس المقبل، على أن تقام مباريات قبل النهائي يوم الأحد المقبل الموافق 26 فبراير/شباط الحالي، حيث يتأهل الفائز للنهائي ويخوض مباراتي ذهاب وعودة ضد أوراوا رد دايموندز الياباني في 29 أبريل/نيسان والسادس من مايو/آيار المقبلين.