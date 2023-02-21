الأندية المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا وموعد القرعة

وسجل أهداف الهلال كل من النيجيري أوديون إيغالو في الدقيقة 17 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، وضاعف الكوري الجنوبي جانغ هيون-سو النتيجة في الدقيقة 73 بعد أن استقبل ركلة حرة برأسه ليتصدى الحارس للكرة وترتطم بإطار المرمى قبل أن يتابعها اللاعب عينه مرة أخرى برأسه في الشباك.

وبعد ست دقائق أخرى أكمل الهلال الثلاثية بعدما استقبل سالم الدوسري الكرة بمهارة رائعة بالكعب قبل أن تلمس زميله الأرجنتيني لوسيانو فييتو وتهز الشباك، لكن شباب الأهلي قلص الفارق في الدقيقة 86 بعد أن استغل المهاجم السوري عمر خربين خطأ من سلمان الفرج ليضع الكرة في الشباك.