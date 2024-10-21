لابورتا يطالب فليك بالثأر من بايرن ميونخ

طالب خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، المدرب الألماني هانز فليك الذي يشغل منصب المدير الفني للفريق الكتالوني بالثأر من بايرن ميونخ.

ويستقبل برشلونة مساء الأربعاء المقبل منافسه بايرن ميونخ الألماني ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا.

وحقق برشلونة فوزا عريضا في الجولة الماضية على حساب يونغ بويز السويسري بخماسية دون رد، ليصحح مساره سريعا بعد الخسارة أمام مضيفه موناكو الفرنسي بالجولة الأولى بنتيجة 1-2.

وفاز بايرن ميونخ في الجولة الأولى على حساب دينامو زغرب الكرواتي بنتيجة 9-2 على أرضه، قبل الخسارة خارج دياره أمام أستون فيلا الإنجليزي بنتيجة 0-1.

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وعقد لابورتا جلسة مع فليك بحسب صحيفة "آس" الإسبانية، وطالبه فيها بالثأر من بايرن ميونخ وتحقيق الفوز على حساب العملاق البافاري.

وقال لابورتا مازحا للمدرب الألماني "أنت مدين لنا بالفوز على بايرن وإذا كان الانتصار بنتيجة كبيرة فسيكون الأمر أفضل".

وحقق فليك فوزا ساحقا مع بايرن ميونخ أمام برشلونة حين كان مدربا للفريق البافاري بنتيجة 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2020.

وتولى فليك قيادة برشلونة منذ بداية الموسم الحالي بعد إقالة المدرب تشافي هيرنانديز من منصبه، بسبب عدم تحقيق أي بطولات في الموسم الحالي.