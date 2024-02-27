كهربا يضع خالد بيبو في ورطة كبيرة
تسبب محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الأهلي المصري، بدخول خالد بيبو، مدير الكرة بالفريق، في ورطة كبيرة مع إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.
وقال بيبو، في تصريحات تلفزيونية، إن عدم سفر كهربا جاء بقرار فني من كولر، وليس بسبب حفل زفاف شقيقته، وهو التصريح الذي أثار أزمة كبيرة لمدير الكرة داخل النادي.
وكشف مصدر خاص لـ"إرم نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن "الإدارة استدعت خالد بيبو للتحقيق معه بسبب تصريحاته، بأن استبعاد كهربا من رحلة غانا قبل مباراة ميدياما كان وجهة نظر فنية".
وتابع المصدر أن "التطرق لهذا الملف والحديث عنه بهذا الشكل أغضب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، والخطيب، بشدة، خاصة أنها لم تكن الحقيقة".
وأضاف: "كولر أبلغ الخطيب بنفسه غضبه من خالد بيبو بسبب هذه التصريحات، وعلى الفور قرر رئيس الأهلي التحقيق مع مدير الكرة بشكل رسمي".
وكان كولر تعجب من طلب كهربا، وأخبره بأنه يوافق إذا كان ذلك اختياره، لكن هذا الأمر سيكلفه القتال ليحصل على مركزه في الفريق مجددا.
وتم استبعاد كهربا من القائمة التي تستعد لمواجهة بلدية المحلة، مساء الثلاثاء، في الدوري المصري.
ولعب كهربا مع الأهلي 14 مباراة خلال الموسم الجاري، بمجموع دقائق لعب 976 دقيقة، مسجلا 6 أهداف وصنع 5.
ويحتل الأهلي المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة من 6 مباريات، ويأتي بلدية المحلة في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة.