كهربا يضع خالد بيبو في ورطة كبيرة

تسبب محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الأهلي المصري، بدخول خالد بيبو، مدير الكرة بالفريق، في ورطة كبيرة مع إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.

وقال بيبو، في تصريحات تلفزيونية، إن عدم سفر كهربا جاء بقرار فني من كولر، وليس بسبب حفل زفاف شقيقته، وهو التصريح الذي أثار أزمة كبيرة لمدير الكرة داخل النادي.

وكشف مصدر خاص لـ"إرم نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن "الإدارة استدعت خالد بيبو للتحقيق معه بسبب تصريحاته، بأن استبعاد كهربا من رحلة غانا قبل مباراة ميدياما كان وجهة نظر فنية".

وتابع المصدر أن "التطرق لهذا الملف والحديث عنه بهذا الشكل أغضب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، والخطيب، بشدة، خاصة أنها لم تكن الحقيقة".