تشهد الرياضة السعودية حدثًا تاريخيًا في أولمبياد باريس المقبلة، عندما تشارك السباحة مشاعل العايد ضمن بعثة المملكة الرياضية في البطولة.

وتشارك السباحة مشاعل العايد، صاحبة الـ17 عامًا، ممثلة للبعثة السعودية ضمن 10 لاعبين، سيرفعون علم المملكة في الأولمبياد.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، فإن مشاعل العايد ستشارك منافسات الأولمبياد عن طريق "بطاقات الدعوة"، التي تعد بمثابة فرصة تمنحها الاتحادات الدولية لعدد من الاتحادات الوطنية واللاعبين حول العالم لمن لم يحالفهم الحظ في حصد النقاط التأهيلية أو تسجيل الأرقام القياسية.

وستشارك مشاعل العايد ضمن القائمة في منافسات سباق 200 متر حرة.

من هي مشاعل العايد؟

مشاعل العايد أصبحت أول امرأة في تاريخ السباحة السعودية تشارك بدورات الألعاب الأولمبية، بالإضافة لزميلها الصاعد وأصغر لاعب سعودي يشارك في النسخة الحالية، زيد السراج (16 عاماً) الذي سيوجد في منافسات سباق 100 متر حرة للمرة الأولى في مسيرته الرياضية.

وشاركت السباحة الشابة في "دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب"، التي أقيمت أخيراً في الإمارات العربية المتحدة، وحققت فيها ذهبية سباق 100 متر صدر، وفضية سباق 100 متر فراشة، وفضية سباق 100 متر حرة.

التحقت مشاعل العايد بمدرسة تعليم السباحة في الكويت عام 2013، وقضت نحو عامين في تعلم أساسيات السباحة.

كما سبق للعايد أن فازت بثلاث ميداليات برونزية في دورة الألعاب السعودية، وذلك في سباق 50x1 متر و50X2 متر صدر، وفضية 50 متر حرة، الموسم الماضي.

وكانت أحدث ميداليات العايد في "البطولة السعودية للسيدات"، إذ فازت بميدالية ذهبية في سباق 200 متر سباحة حرة، وميدالية فضية في سباق 100 متر صدر، بـ يونيو الماضي.