مدرب المكسيك: إصابة ألفاريز ضربة كبيرة للمنتخب في كوبا أمريكا
قال خايمي لوزانو، مدرب منتخب المكسيك، بعد الفوز على جامايكا 1-صفر في بطولة كوبا أمريكا، يوم الأحد، إن إصابة قائد فريقه إديسون ألفاريز التي قد تنهي مشاركته في البطولة القارية هي ضربة كبيرة للمنتخب.
ويلعب ألفاريز لفريق وست هام يونايتد الإنجليزي، وهو واحد من أكثر لاعبي المنتخب المكسيكي خبرة، وتعرض لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خرج بسببها باكيا في الدقيقة 30 من المباراة التي أقيمت في مستهل مسيرة المنتخب المكسيكي ضمن المجموعة الثانية في هيوستون بولاية تكساس.
وقال المدرب لوزانو بعد المباراة أمام جاميكا: "سننتظر يومين أو ثلاثة لإجراء بعض الفحوص له حتى نعرف تفاصيل الإصابة.
"إنه لاعب في غاية الأهمية. إنه قائد وهو يفهم اللعبة جيدا. هو مهم في الملعب وفي غرفة الملابس أيضا.
"هو صاحب أسلوب متميز في استخدام الكلمات وعندما يتحدث عليك الانصات. هذه ضربة كبيرة لنا جميعا."
وقال المدافع المكسيكي سيزار مونتيس للصحفيين: "من المهم للغاية تحقيق بداية ناجحة والحفاظ على التركيز الجماعي للفريق، والخبر السيئ الوحيد الآن هو تعرض زميلنا في الفريق لإصابة نأمل ألا تكون خطيرة وأن يتمكن من العودة للفريق".
وأضاف مونتيس: "هذه ليست مواقف بسيطة وسيقرر الطبيب مدى إمكانية استمراره مع الفريق (خلال البطولة)، على مستوى المجموعة، هو القائد وهو عنصر مهم جدا".
وفي الجولة المقبلة من منافسات المجموعة الثانية تلتقي جامايكا مع الإكوادور في لاس فيغاس، يوم الأربعاء، بينما تواجه المكسيك منتخب فنزويلا في إنغلوود بولاية كاليفورنيا.