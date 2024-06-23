مدرب المكسيك: إصابة ألفاريز ضربة كبيرة للمنتخب في كوبا أمريكا

وقال المدرب لوزانو بعد المباراة أمام جاميكا: "سننتظر يومين أو ثلاثة لإجراء بعض الفحوص له حتى نعرف تفاصيل الإصابة.

"إنه لاعب في غاية الأهمية. إنه قائد وهو يفهم اللعبة جيدا. هو مهم في الملعب وفي غرفة الملابس أيضا.

"هو صاحب أسلوب متميز في استخدام الكلمات وعندما يتحدث عليك الانصات. هذه ضربة كبيرة لنا جميعا."

وقال المدافع المكسيكي سيزار مونتيس للصحفيين: "من المهم للغاية تحقيق بداية ناجحة والحفاظ على التركيز الجماعي للفريق، والخبر السيئ الوحيد الآن هو تعرض زميلنا في الفريق لإصابة نأمل ألا تكون خطيرة وأن يتمكن من العودة للفريق".