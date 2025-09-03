الموعد والقنوات الناقلة لمباراة السعودية ومقدونيا الشمالية

ينتظر عشاق المنتخب السعودي خوض "الأخضر" مواجهة قوية أمام نظيره مقدونيا الشمالية، مساء الخميس، في مباراة ودية ضمن خطة الإعداد لاستئناف تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

كان منتخب السعودية أنهى الدور الثالث من التصفيات المؤهلة للمونديال في المركز الثالث خلف اليابان وأستراليا، ليفشل في خطف تذكرة مؤهلة إلى الحدث العالمي وينتقل إلى الملحق.

أخبار ذات علاقة رسالة رينارد لعلي البليهي بعد استبعاده من المنتخب السعودي

أخبار ذات علاقة لاعب إندونيسيا يستفز المنتخب السعودي بصورة مثيرة للجدل (شاهد)

وفي الدور الرابع يتواجد "الأخضر" في المجموعة الثانية برفقة العراق وإندونيسيا، ويستعد جيدًا تحت قيادة هيرفي رينارد لهذا المعترك الشرس من أجل الحفاظ على آماله في بلوغ كأس العالم 2026.

ودشن المنتخب السعودي، يوم الاثنين الماضي، برنامجه التدريبي ضمن معسكره في جمهورية التشيك.

ويلتقي الأخضر مع منتخب التشيك في مباراة ودية ثانية، يوم الـ8 من سبتمبر على ملعب ماليسكوفيكا آرينا.

وتقام مباراة منتخب السعودية ومقدونيا الشمالية الودية، مساء الخميس الـ4 من سبتمبر، على ملعب فيكتوريا ستاديون.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، حيث فازت منصة STC TV بحقوق نقل مباريات الأخضر الودية المقبلة، وستقوم بنقلها مباشرة عبر منصاتها.