الترجي يستعين بعودة بلايلي من أجل تخطي المنستيري في الدوري التونسي

يتطلع الترجي، حامل اللقب، لتحقيق فوزه الأول في الدوري التونسي للمحترفين عندما يستضيف غدا الجمعة الاتحاد المنستيري في الجولة الثانية من المسابقة وذلك على ملعب رادس الأولمبي.

وأثار الترجي، الحائز على لقب الدوري في 34 مناسبة مخاوف مشجعيه عندما بدأ منافسات الموسم الجديد الأسبوع الماضي بالسقوط في فخ التعادل أمام مستقبل قابس (0 ـ 0) وذلك في غياب نجمه الأول يوسف بلايلي.

وبجانب التفويت في نقطتين في مستهل حملة الدفاع عن لقبه، فجر لاعبو الترجي غضب أنصارهم بعد الظهور بأداء ضعيف، أفرز موجة من الانتقادات اللاذعة تجاه المدرب ماهر الكنزاري وفريقه.

وسيكون الترجي، الذي يستفيد من عودة يوسف بلايلي بعد طي صفحة الخلافات مع مدربه ومسؤولي ناديه، أمام فرصة للظفر بأول 3 نقاط في الموسم الجديد خصوصا أنه سيكون أمام جماهيره وعلى ملعبه رادس الأولمبي.

امتحان للبطل والوصيف

وأنهى كل من الترجي والمنستيري مباراته الأولى في الدوري بالتعادل، ما يضع كل فريق أمام مهمة صعبة لتفادي عثرة جديدة، وفي الوقت الذي سيظهر يوسف بلايلي من جديد في تشكيلة الترجي، سيخوض المنستيري المباراة على وقع خسارته العام الماضي بهدفين أمام الترجي، كان أحدهما من توقيع البلايلي نفسه.

وتضع المباراة كلا من ماهر الكنزاري ومنتصر الوحيشي في مواجهة تخفي وراءها الكثير من التداعيات المحتملة، لا فقط على طموحات الفريقين وإنما أيضا على مصير المدربين.

وسيكون الاتحاد المنستيري منقوصا من هدافه الأول حازم المستوري الذي يبحث عن تجربة احتراف في الدوري الروسي ما سيمنح الترجي التونسي أسبقية لتأكيد أسبقيته في المواسم الأخيرة على منافسه.

تأكيد البداية اللافتة

من جهته، يلعب اتحاد بن قردان أمام مستقبل المرسى من أجل تأكيد بدايته الإيجابية بعد أن استهل الموسم بانتصار مقنع على الأولمبي الباجي، في حين سيعمل مستقبل قابس، بعد التعادل في طعم الانتصار أمام الترجي التونسي على الخروج بأمان من مواجهة صعبة أمام الباجي.

ويلعب مستقبل سليمان مع نجم المتلوي برغبة الفوز الأول لكلا الفريقين في حين سيبحث فريق شبيبة القيروان عن إحداث المفاجأة عندما ينزل ضيفا على الملعب التونسي في أولى مباريات الدفعة الثانية يوم السبت.

كلاسيكو الإفريقي والنجم محط الأنظار

وسيكون النجم الساحلي والنادي الإفريقي وجها لوجه مساء السبت في كلاسيكو واعد بين فوزي البنزرتي مدرب الإفريقي و"تلميذه" الأسعد الدريدي مدرب النجم الساحلي.

ودرب البنزرتي النجم والإفريقي، تمام كما حظي الدريدي بتولي القيادة الفنية للفريقين، وهو ما يجعل المباراة بمثابة الكتاب المفتوح لكل منهما للخروج بنقاط الفوز.

وفرض النجم الساحلي سيطرة كلية على مواجهات الكلاسيكو أمام الإفريقي في السنوات العشر الماضية والتي لم يحقق فيها الأخير سوى انتصارين اثنين بينما فاز النجم في 13 مبارة بجانب 5 مباريات حسمها التعادل.

علي معلول ينشد التدارك

أما الصفاقسي الذي تلقى خسارة أولى في الموسم الجديد على قواعده، فسيعمل جاهدا تحت قيادة نجمه علي معلول من أجل تدارك الخسارة المدوية أمام الترجي الجرجيسي الأسبوع الماضي (2 ـ 1) على ملعبه وأمام جماهيره.

واستعاد الصفاقسي نجمه علي معلول بعد مشوار طويل مع الأهلي المصري ولكنه تعرض لصدمة أولى سيحاول تجاوز مخلفاتها عندما يصطدم بالنادي البنزرتي على ملعب الأخير يوم السبت.

وفي المقابل، سيكون الترجي الجرجيسي وشبيبة العمران في مواجهة قوية من أجل تأكيد انتصارهما على التوالي على كل من الصفاقسي والنجم الساحلي في الجولة الأولى.