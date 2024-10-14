بينهم ليبي.. الأهلي المصري يختار بين 3 أجانب

كشفت تقارير إعلامية أن بعض الوكلاء والشركات التسويقية، عرضت عدة أسماء على النادي الأهلي المصري لتدعيم صفوف الفريق، بصفقة أجنبية، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويبحث الأهلي في الوقت الحالي لتدعيم صفوفه بصفقتين جديدتين، بحسب ما كشف عنه مؤخراً محمد رمضان، المدير الرياضي للأهلي.

ووفقاً لما ذكرته قناة "النهار" المصرية في تقرير لها، فإن "أبرز الأسماء المعروضة على طاولة مفاوضات الأهلي هو السنغالي مصطفى سنجاريه، لاعب ليفيسكا صوفيا البلغاري".

وأضاف التقرير: "هناك لاعبان أيضًا يحملان الاسم والجنسية أنفسهما، وهما أليون ندور، كلاهما من السنغال، وكلاهما في خط الهجوم، الأول يبلغ من العمر 23 عاماً، ويلعب كمهاجم صريح في فريق إشتريلا أمادورا البرتغالي، وهو معار حالياً في صفوف زوريا لوهانسك الأوكراني، أما الثاني فيبلغ من العمر 26، ويلعب على الجناحين ويجيد اللعب كمهاجم أيضا، ويملكه فريق زولته فارجيم البلجيكي، وهو معار حالياً في صفوف كريستيانسوند النرويجي".

كما أشار التقرير، إلى أن الليبي أجويلي أنور خميس، مدافع نادي الصقور الليبي، الذي يخضع لفترة معايشة في الأهلي، يلقى قبولاً نسبيًا داخل النادي.

وتابع: "المؤشرات إيجابية واللاعب يمتاز في الألعاب الهوائية، ولكنه لا يزال يخضع للتقييم داخل النادي".

وأوضح التقرير: "الأهلي سوف يحسم مصير اللاعب الليبي، بعد مشاركته في مباريات ودية والتي ستقام خصوصاً من أجل تقييمه".

وأجرى الأهلي 4 صفقات حتى الآن؛ إذ تعاقد مع المدافع المغربي أشرف داري من ستاد بريست، ومواطنه الظهير الأيسر يحيى عطية الله من سوتشي الروسي، والمدافع يوسف أيمن من الدحيل القطري، ولاعب الوسط عمر الساعي من الإسماعيلي.