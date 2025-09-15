تأجيل الحكم القضائي بشأن حلّ قيادة حزب الشعب الجمهوري في تركيا 
logo
رياضة

جلس وحيدا وصامتا.. تصرف كريستيانو رونالدو يفجر مخاوف جمهور النصر (فيديو)

جلس وحيدا وصامتا.. تصرف كريستيانو رونالدو يفجر مخاوف جمهور النصر (فيديو)
كريستيانو رونالدو المصدر: منصات التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز

أثار النجم البرتغالي كريستيانو  رونالدو قائد فريق النصر السعودي موجة من المخاوف والهواجس في أوساط جماهير فريقه على الرغم من الفوز على نادي الخلود (2 ـ 0) أمس الأحد في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

حقق النصر فوزه الثاني تواليا في الدوري على حساب الخلود بعد أن كان افتتح الموسم الجديد بانتصار عريض قبل أكثر من أسبوعين على حساب التعاون بنتيجة (5 ـ 0).

وأحرز هدفي النصر كل من السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 52، ليضع فريقه في المقدمة قبل أن يحسم الفريق تفوقه بالهدف الثاني في الدقيقة 81، عن طريق المدافع الإسباني إينيغو مارتينيز من تسديدة رأسية قوية داخل منطقة الجزاء.

أخبار ذات علاقة

مباراة النصر ضد الخلود في الدوري السعودي

ملخص وأهداف مباراة النصر ضد الخلود في الدوري السعودي

  ولم يقدم النجم البرتغالي قائد النصر المستوى المأمول خلال المباراة، وظهرت عليه علامات الحزن عقب نهاية المباراة.

وأثار رونالدو مخاوف جماهير فريقه بعد تداول مقطع فيديو ظهر فيه وهو مهموم رغم فوز النصر بثنائية .

وحصل كريستيانو رونالدو على ثاني أسوء تقديم بين زملائه كما أنه فشل في تسجيل الأهداف بعد أن هز الشباك في 3 مباريات متتالية.

أخبار ذات علاقة

كريستيانو رونالدو قائد النصر

حزن كريستيانو رونالدو بعد مباراة النصر والخلود يثير جدلا (فيديو)

وتدخل بعض المرافقين من الطاقم الإداري والفني للنصر لدعم رونالدو الذي يبدو أنه كان متأثرا بعدم تقديم الأداء المرجو منه قبل أن ينهض ويغادر أرض الملعب في حالة من الانكسار. 

أخبار ذات علاقة

رونالدو يحتفل مع ماني بهدف الأخير في شباك الخلود

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد فوز النصر على الخلود

ويحتل النصر صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن الاتحاد والخليج.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC