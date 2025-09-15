جلس وحيدا وصامتا.. تصرف كريستيانو رونالدو يفجر مخاوف جمهور النصر (فيديو)

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي موجة من المخاوف والهواجس في أوساط جماهير فريقه على الرغم من الفوز على نادي الخلود (2 ـ 0) أمس الأحد في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

حقق النصر فوزه الثاني تواليا في الدوري على حساب الخلود بعد أن كان افتتح الموسم الجديد بانتصار عريض قبل أكثر من أسبوعين على حساب التعاون بنتيجة (5 ـ 0).

وأحرز هدفي النصر كل من السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 52، ليضع فريقه في المقدمة قبل أن يحسم الفريق تفوقه بالهدف الثاني في الدقيقة 81، عن طريق المدافع الإسباني إينيغو مارتينيز من تسديدة رأسية قوية داخل منطقة الجزاء.

ولم يقدم النجم البرتغالي قائد النصر المستوى المأمول خلال المباراة، وظهرت عليه علامات الحزن عقب نهاية المباراة.

وأثار رونالدو مخاوف جماهير فريقه بعد تداول مقطع فيديو ظهر فيه وهو مهموم رغم فوز النصر بثنائية .

وحصل كريستيانو رونالدو على ثاني أسوء تقديم بين زملائه كما أنه فشل في تسجيل الأهداف بعد أن هز الشباك في 3 مباريات متتالية.

وتدخل بعض المرافقين من الطاقم الإداري والفني للنصر لدعم رونالدو الذي يبدو أنه كان متأثرا بعدم تقديم الأداء المرجو منه قبل أن ينهض ويغادر أرض الملعب في حالة من الانكسار.

ويحتل النصر صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن الاتحاد والخليج.