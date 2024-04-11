نجم فرنسا يدافع عن البليهي ضد رونالدو (صورة)

تعليق بافيتيمبي غوميز

وفي تعليق له على حسابه في منصة "X" شارك بافيتيمبي غوميز مقطع فيديو متداولا يظهر استفزاز علي البليهي للمنافسين.

وكتب غوميز عن علي البليهي: "زميل مثالي في الفريق، يأتي أولا وآخر من يبقى من التدريب، إنه يقدم كل شيء من أجل بلاده وناديه، وهو في الواقع أحد أفضل لاعبي قلب الدفاع في العالم، وأعرف بعض الأشياء من تجربتي".

وأضاف: "هو بعيد كل البعد عن كونه شخصا سيئا".

وسيلعب الهلال مع الاتحاد اليوم الخميس في نهائي كأس السوبر السعودي، بعدما تغلب الاتحاد على الوحدة في نصف النهائي.

ويسعى الاتحاد للفوز على الهلال، علما أن آخر فوز للعميد على الزعيم كان عام 2021، ومنذ ذلك الحين لعبا 10 مرات فاز الهلال في تسع منها وتعادلا مرة.

وسيلتقي الهلال والاتحاد مجددا، في 30 أبريل الحالي، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.