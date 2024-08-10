أحمد الجندي يمنح مصر أول ميدالية ذهبية في أولمبياد باريس

حقق المصري أحمد الجندي الميدالية الذهبية في منافسات الخماسي الحديث ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً في العاصمة الفرنسية باريس.

وتصدر أحمد الجندي منافسات الخماسي الحديث مع نهاية المسابقات التي أقيمت اليوم السبت.

ونجح الجندي في تحقيق الميدالية الثالثة لبعثة مصر بعد فضية رفع الأثقال التي حققتها سارة سمير في رفع الأثقال لوزن 81 كغم مساء اليوم السبت.

وسبق أن حقق محمد السيد الميدالية البرونزية في منافسات سلاح المبارزة لفردي الرجال.

ونجح أحمد الجندي في كسر الرقمين الأولمبي والعالمي بعدما أنهى المنافسات برصيد 1555 نقطة.

واستطاع اللاعب المصري أن يحقق ثاني ميدالية خلال مسيرته بعدما حصد الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو الماضية.

ورفعت مصر رصيدها إلى 3 ميداليات في أولمبياد باريس 2024 بينما حققت 6 ميداليات في أولمبياد طوكيو الماضية.

واحتفل الجندي مع والدته عقب إعلان فوزه بالميدالية الذهبية وسط احتفالات من أفراد بعثة الخماسي الحديث بجانب زميله مهند شعبان الذي شارك في السباق النهائي.

واحتفل الجندي بعلم مصر بعد الحصول على الميدالية الذهبية وسط تهنئة من بعض منافسيه.