المغرب يكتسح زامبيا ويقترب من ربع نهائي أمم إفريقيا للمحليين

بات المنتخب المغربي للاعبين المحليين قريبا من التأهل لربع نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين 2025 التي تقام حتى الثلاثين من أغسطس الجاري وذلك عقب فوزه على نظيره الزامبي (3 ـ 1) اليوم الخميس في نيروبي ضمن منافسات المجموعة الأولى من الدور الأول.

وافتتح قائد أسود الأطلس ربيع حريمات التسجيل في الدقيقة 45+2 منهيا الشوط الأول على تقدم المغاربة بهدف.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب المغربي ضغطه لتثمر حملاته الهجومية هدفا ثانيا عن طريق أسامة المليوي في الدقيقة 67، لكن المنتخب الزامبي نجح في تقليص الفارق بعد 3 دقائق فقط عن طريق أندرو فيري في الدقيقة 70.

وقبل لحظات من نهاية المباراة، أحرز صابر بوغرين الهدف الثالث لفريق المدرب طارق السكتيوي ليجعل النتيجة (3 ـ 1).

واختير يوسف المهري رجل مباراة المغرب وزامبيا بعد أن قدم أداء لافتا وصنع الهدفين الأول والثاني لأسود الأطلس.

ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى 6 نقاط على بعد نقطة واحدة من المتصدر المنتخب الكيني الذي يملك 7 نقاط في المجموعة الأولى.

ويأتي منتخب أنغولا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يحتل منتخب الكونغو الديمقراطية المركز الرابع بـ3 نقاط، وتتذيل زامبيا الترتيب دون نقاط.

ويواجه المنتخب المغربي في الجولة الرابعة والأخيرة من منافسات الدور الأول للمجموعة الأولى منتخب الكونغو الديمقراطية يوم الأحد 17 أغسطس الجاري.

وينتظر المنتخب المغربي مباراة الكونغو الديمقراطية الثالثة أمام أنغولا لمعرفة النتيجة التي تؤهله عندما يواجه الأول في الجولة الأخيرة من الدور الأول.