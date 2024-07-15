صفقة عالمية على أعتاب القادسية السعودي

يواصل نادي القادسية السعودي، مساعيه لإبرام صفقات قوية، بعد عودته إلى دوري روشن للمحترفين.

وكشفت تقارير إعلامية أن نادي القادسية السعودي، اقترب من ضم المهاجم الجابوني بيير أوباميانغ (35 عامًا)، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الإعلامي فابريزيو رومانو، الصحفي الإيطالي المختص بأخبار الانتقالات إن نادي القادسية أتم اتفاقه مع أوباميانغ، وناديه مرسيليا الفرنسي.

وأضاف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "سيوقع أوباميانغ عقدًا صالحًا حتى يونيو 2026 كزميل جديد لناتشو".

وتابع: "مارسيليا يجري مفاوضات بشأن الرسوم وشروط السداد مع القادسية، ويحاول الوصول إلى اتفاق ينتقل بموجبه اللاعب إلى صفوف الفريق السعودي".

وحال إعلان التعاقد مع أوباميانغ، سيكون مهاجم برشلونة السابق خامس لاعب أجنبي يتعاقد معه القادسية بعد الدولي الإسباني ناتشو والدولي الأوروغوياني ناهيتان نانديز والدولي المكسيكي جوليان كينونيس والحارس البلجيكي الدولي كوستين كاستيلس.

ومحليًا تعاقد النادي المملوك لشركة أرامكو مع لاعب وسط الشباب حسين القحطاني ولاعب الاتفاق علي هزازي ومدافع الفتح قاسم لاجامي وظهير النصر محمد قاسم.