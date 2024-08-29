سر المخاوف الكبيرة قبل سحب قرعة دوري أبطال أوروبا

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مراسم إجراء قرعة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي 2024 – 2025 والتي تشهد تعديلات مرتقبة على نظام البطولة بمشاركة 36 فريقاً بدلاً من 32.

وتجرى القرعة بنظام إلكتروني للمرة الأولى في تاريخ دوري أبطال أوروبا لتحديد 8 مواجهات لكل فريق يشارك في مرحلة الدوري.

وتتأهل أفضل 8 أندية مباشرة إلى دور الستة عشر، بينما تتنافس الفرق التي تحتل المراكز بين التاسع إلى الرابع والعشرين في مرحلة المغلوب لتصعد الثمانية فرق الأخرى إلى دور الستة عشر.

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وأثار اللجوء إلى نظام إلكتروني مخاوف المتابعين من هجوم القراصنة ضد أنظمة الحاسوب أثناء مراسم القرعة واحتمالات التأثير على القرعة.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية نقلاً عن الشركة الإنجليزية المسؤولة عن توفير البرمجيات لقرعة دوري أبطال أوروبا عن إجراءات مشددة لتوفير الحماية والأمان ضد أي هجوم إلكتروني.

وقال المتحدث الرسمي باسم شركة AE LIVE المسؤول عن برمجيات قرعة دوري الأبطال إن القضية حساسة وحرجة وهناك إجراءات مشددة تم اتباعها من أجل توفير الحماية المطلوبة أمام أي هجوم للقراصنة.

وأوضح أن الشركة اتخذت أعلى الإجراءات لتوفير سبل الأمان وعدم التعرض لأي هجوم إلكتروني.