ترتيب الدوري الإسباني.. التعادل يحسم مواجهة ريال مدريد وبيتيس
التعادل رفع رصيد ريال مدريد إلى 39 نقطة
انتهت مواجهة ريال مدريد ونظيره ريال بيتيس بالتعادل الإيجابي (1-1)، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني، على ملعب "بينتو فيامارين".
وسجل إبراهيم دياز هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 17، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل على البرازيلي رودريغو.
ونجح جود بيلينغهام في تسجيل هدف التقدم للميرنغي في الدقيقة 53، إذ تلقى كرة من إبراهيم دياز خلف دفاعات ريال بيتيس لينفرد بالحارس روي سيلفا ويضع الكرة بسهولة في الشباك.
ولكن أيتور رويبال نجح في تسجيل هدف التعادل لريال بيتيس بالدقيقة 66، بتسديدة صاروخية على حدود منطقة الجزاء، سكنت أقصى يمين الحارس أندري لونين.
وبهذا التعادل، رفع ريال مدريد رصيده إلى 39 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما رفع ريال بيتيس رصيده إلى 26 نقطة في المركز السابع.