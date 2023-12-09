ترتيب الدوري الإسباني.. التعادل يحسم مواجهة ريال مدريد وبيتيس

انتهت مواجهة ريال مدريد ونظيره ريال بيتيس بالتعادل الإيجابي (1-1)، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني، على ملعب "بينتو فيامارين".

وسجل إبراهيم دياز هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 17، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل على البرازيلي رودريغو.

ونجح جود بيلينغهام في تسجيل هدف التقدم للميرنغي في الدقيقة 53، إذ تلقى كرة من إبراهيم دياز خلف دفاعات ريال بيتيس لينفرد بالحارس روي سيلفا ويضع الكرة بسهولة في الشباك.