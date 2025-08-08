الكشف رسميا عن موعد اعتماد تقنية "الفار" في مباريات الدوري التونسي

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الجمعة رسميا تعذر الاعتماد على تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في مباريات الدوري التونسي للمحترفين بسبب عدم الاتفاق حتى الآن مع الشركة المشرفة على تركيز تجهيزات تقنية الفيديو المساعد (الفار) وتسييرها.

وعلى غرار الموسم الماضي، لن تكون تقنية الفيديو المساعد موجودة في ملاعب الدوري التونسي لأسباب تتعلق بعدم التعاقد حتى الآن مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في الإشراف على التقنية والعمل بها في المباريات.

ومنذ نهاية العقد مع إحدى الشركات الإسبانية المسؤولة عن تقنية حكم الفيديو المساعد في نهاية موسم 2023 ـ 2024، لم يتم التوقيع على عقد جديد بين اتحاد الكرة والشركة، لكن الاتحاد التونسي للعبة وبعد انتخابه في فبراير الماضي برئاسة معز الناصري نجح في إعادة "الفار" إلى مباريات الدوري والكأس لفترة مؤقتة انتهت بنهاية موسم 2024 ـ 2025.

وقال معز المستيري رئيس لجنة المسابقات اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي إن الاتحاد لم يتوصل حتى الآن لاتفاق مع أية شركة مختصة في إنتاج ونقل لقطات "الفار" وتوفير التجهيزات الخاصة بغرفة حكام الفيديو المساعد وهو ما سيؤجل اعتماد التقنية حتى توقيع عقد جديد مع إحدى الشركات.

وأضاف المستيري أن الاتحاد نشر طلب عروض لاعتماد "الفار" في ملاعب الدوري لموسم 2025 ـ 2026 لكن حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق رسمي وبالتالي ستبدأ منافسات الدوري دون حضور جهاز الفيديو المساعد للحكم.

وتابع المتحدث أن الجولتين الأولى والثانية والثالثة ستدور بالتأكيد دون تقنية "الفار" على أن يتم حسم الأمور بداية من الجولة الرابعة أو الخامسة على أقصى تقدير وفق قوله.

وأكد المستيري: "لا نزال في مرحلة المشاورات بشأن التعاقد مع شركة جديدة للإشراف على تقنية الفيديو المساعد (VAR) ولن نتسرع في البدء بالعمل بها دون التثبت لكون قيمة العقد باهظة".

وقال رئيس لجنة المسابقات إن البدء بالعمل بتقنية الفار سيكون على الأرجح في الجولة الخامسة ذهابا من الدوري، بعد فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر 2025، حينها سنكون قد انتهينا رسميا من التفاوض وجهزنا العقد لمدة 3 سنوات".

وأثارت مباريات الدوري التونسي والكأس وكأس السوبر جدلا واسعا بسبب غياب تقنية الفيديو المساعد، وفجرت مباراة نهائي السوبر بين الترجي والملعب التونسي ضجة كبيرة بسبب عدم وجود تقنية الفار وتزامن ذلك مع ارتكاب أخطاء تحكيمية فادحة.

وتنطلق منافسات الدوري التونسي بداية من الغد السبت 9 أغسطس الجاري بأربع مباريات تتصدرها مقابلة مستقبل قابس مع حامل اللقب الترجي التونسي، في حين يلاقي النادي الإفريقي ضيفه مستقبل المرسى بملعب رادس.

وتستكمل الجولة الافتتاحية بأربع مواجهات أخرى يوم الأحد 10 أغسطس، فيما ستكون القمة بين الاتحاد المنستيري وصيف بطل الدوري والملعب التونسي وصيف بطل الكأس.