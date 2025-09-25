لجنة الحكام تتخذ قرارا خطيرا قبل ديربي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

كتب - نور الدين ميفراني

يتواصل الجدل حول التحكيم في الدوري الإسباني في ظل الأخطاء العديدة والمتكررة، التي تؤدي للاحتجاج من أغلب الأندية، وخصوصا ريال مدريد، عبر قناته الرسمية والتي تثير غضب الحكام والأندية المنافسة.

ومن المنتظر أن تثير الخطوة الجديدة من الاتحاد الإسباني لكرة القدم ولجنة الحكام المزيد من الاحتجاجات والجدل بشأن التحكيم في إسبانيا.

وذكرت تقارير إعلامية أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يفكر في إلغاء نظام التوزيع الإقليمي للحكام، والذي كان يمنع الحكام من إدارة مباريات لناد من الإقليم الذي ينتمون له.

وسيشهد ديربي مدريد بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد، السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني أول حالة تطبيق للقرار الجديد، حيث سيكون الحكم كارلوس ديل سيرو غراندي حاضرا كحكم لتقنية حكم الفيديو "VAR" رغم أنه ينتمي لمنطقة مدريد.

وكارلوس دل سيرو غراندي هو حكم دولي متخصص في تقنية الفيديو المساعد (VAR)، ويشارك في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والاتحاد الدولي (فيفا)، وقد تولى مهمة حكم VAR في كأس العالم للأندية 2025.

واشتكى ريال مدريد من حكام إسبانيا في مذكرة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، متهما إياهم بارتكاب أخطاء متتالية ضد الفريق، ومرفقا مذكرته بلقطات وشهادات من صحف عالمية ومقارنات مع التحكيم في دوري أبطال أوروبا.

وحسب تقارير إعلامية قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم دراسة شكوى ريال مدريد.