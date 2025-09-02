أول لقب رسمي مع النصر.. كريستيانو رونالدو يتلقى "هدية مفاجئة"

تلقى البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، هدية مفاجئة من مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، بعدما اعتمد لقب البطولة العربية رسميًا ضمن إنجازاته مع "العالمي".

ومنذ انضمامه للنصر مطلع عام 2023، بحث "الدون" عن حصد أول لقب رسمي مع الفريق، حيث كان قد توج فقط ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، التي اعتُبرت حينها بطولة غير رسمية من قبل "فيفا". لكن لجنة التوثيق السعودية أنهت الجدل مؤخرًا، وأكدت أن البطولة تُعد إنجازًا رسميًا للنصر.

وكان عبدالإله النجيمي، عضو فريق توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، قد حسم الجدل حول عدد بطولات الدوري للنصر، موضحًا أن النادي يمتلك 10 بطولات دوري رئيسة فقط، وليست 19 كما يُعلن رسميًا، حيث أضاف النادي إلى رصيده بطولات المناطق وبطولات الصعود.

وقال النجيمي في تصريحات تلفزيونية: "النصر أضاف إلى بطولاته الـ10 في الدوري، 7 بطولات مناطق وبطولتي صعود ليصل إلى 19 بطولة، لكن التوثيق الرسمي لا يحتسب سوى البطولات التي تُقام على مستوى المملكة".

وعن البطولة العربية التي استضافتها الطائف وفاز بها النصر على حساب الهلال، شدد النجيمي على أنها بطولة رسمية، وليست ودية، لأنها تقام تحت إشراف الاتحاد العربي لكرة القدم المعترف به إقليميًا، وتجمع أندية من عدة دول، وبالتالي فهي بطولة رسمية مُعتمدة.

ويملك رونالدو أرقامًا مميزة بقميص النصر منذ وصوله، حيث سجل 101 هدفًا وصنع 20 آخرين في 108 مباريات رسمية بجميع البطولات.

ويستعد "الدون" لقيادة النصر هذا الموسم في 3 بطولات رئيسة: دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري أبطال آسيا 2.