وافق نادي الهلال السعودي على احتراف نجمه سعود عبد الحميد ورحيله إلى نادي روما الإيطالي خلال انتقالات الصيف الجاري.

وتمسك سعود عبد الحميد بالرحيل عن نادي الهلال وقبول عرض روما لخوض تجربة اللعب في الدوري الإيطالي.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن نادي الهلال وافق رسميا على انتقال سعود عبدالحميد إلى روما الإيطالي.

وأضافت: "الهلال أرسل خطابًا، مساء اليوم الجمعة إلى النادي الإيطالي، أخطره بالموافقة على رحيل سعود عبد الحميد خلال الانتقالات الجارية".

واختتمت: "من المتوقع وصول اللاعب إلى روما خلال الساعات القليلة المقبلة".

ويرتبط سعود عبد الحميد بعقد مع الهلال يمتد حتى صيف 2025، ولكن اللاعب أبدى رغبته في الرحيل عن الفريق والاكتفاء بما قدمه مع خوض تجربة جديدة في الملاعب الأوروبية.

وانضم اللاعب صاحب الـ25 عامًا إلى نادي الهلال قادمًا من نادي الاتحاد في شهر يناير 2022.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن إدارة الهلال طالبت لجنة الاستقطاب بدعم التعاقد مع ظهير أيمن أجنبي، وتسهيل رحيل البرازيلي رينان لودي الظهير الأيسر.

ودخل نادي الهلال في مفاوضات مبدئية مع ألكسندر أرنولد نجم ليفربول الإنجليزي بجانب ثنائي مانشستر سيتي جواو كانسيلو وكايل ووكر.