محكمة بريطانية تقر بقانونية الموافقة على خطط توسيع ملاعب ويمبلدون

تخطت ويمبلدون، أقدم وأعرق البطولات الأربع الكبرى للتنس، أول عقبة قانونية لخطط توسيع ملاعبها اليوم الاثنين بعدما رفضت المحكمة العليا في لندن طعنا على المشروع تقدم به نشطاء.

أخبار ذات علاقة يانيك سينر يثأر من ألكاراز ويتوج بلقب ويمبلدون للتنس (فيديو)

واتخذ جماعة (سيف ويمبلدون بارك) أو (أنقذوا حديقة ويمبلدون) إجراء قانونيا بشأن تصريح التخطيط الممنوح لنادي عموم إنجلترا للتنس والكروكيه، الذي يريد مضاعفة حجم موقعه الرئيس ثلاث مرات في مشروع بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني (269.6 مليون دولار).

أخبار ذات علاقة أنيسيموفا تنهار بالدموع أمام والدتها بعد خسارة تاريخية في ويمبلدون (فيديو)

وتتضمن عملية التوسعة إضافة 39 ملعبا جديدا، يتسع أحدها لثمانية آلاف مقعد، وقد تؤدي إلى زيادة القدرة الاستيعابية اليومية من 42 إلى 50 ألف متفرج، وتسمح بإقامة الأدوار التأهيلية في الموقع الذي يستضيف البطولة منذ عام 1877.

وتحظى خطط نادي عموم إنجلترا للتنس والكروكيه لإعادة تطوير ملعب جولف سابق مملوك له بدعم عدد من أبرز اللاعبين بينهم الصربي نوفاك ديوكوفيتش وبعض السكان المحليين.

أخبار ذات علاقة إيغا شيانتيك تتوج ببطولة ويمبلدون للتنس بإنجاز تاريخي جديد (فيديو)

ووافقت هيئة لندن الكبرى على الخطط العام الماضي، لكن الحملة تقول إن الهيئة لم تراع القيود المفروضة على إعادة تطوير الأرض والمتفق عليها عندما استحوذت الشركة الأم للنادي على ملعب الجولف في عام 1993.

ورفض القاضي بوشبيندر سايني الدعوى التي تقدمت بها الحملة ضد قانونية تصريح التخطيط، لكن خطط ويمبلدون لا تزال تواجه عقبة قانونية أخرى تتعلق بوضع الأرض، والتي سيُنظر فيها مطلع العام المقبل.