ضربة لباريس سان جيرمان بإصابة ميسي وإمكانية غيابه عن مباراة بايرن ميونخ
تلقى باريس سان جيرمان ضربة جديدة بإصابة النجم ليونيل ميسي خلال الهزيمة1-2 أمام أولمبيك مرسيليا في كأس فرنسا، يوم الأربعاء، لينضم إلى زميله الفرنسي كيليان مبابي، ما يزيد الشكوك بشأن مشاركته أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.
ويستضيف بطل فرنسا فريق بايرن ميونخ في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل في ظل غياب مبابي الذي أصيب مؤخرا، وتزايد احتمالات غياب ميسي عقب إصابته أمام أولمبيك مرسيليا.
وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إن ميسي من المؤكد غيابه عن رحلة باريس سان جيرمان إلى موناكو في مسابقة الدوري يوم السبت المقبل، وباتت مشاركته أمام بايرن ميونخ محل شك حتى لو ظل النادي الباريسي متفائلاً.
وسيكون غياب ميسي عن هذه المباراة الأوروبية ضربة جديدة لباريس سان جيرمان، خاصة وأن الإصابة في عضلات الفخذ الخلفية التي تحتاج وقتا للتعافي منها.
وهذه الإصابة العضلية قد تصل إلى حد إجبار ميسي على الغياب عن استقبال بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل. ومع ذلك، لا يزال النادي الباريسي واثقًا من وجود اللاعب في ذهاب دور الـ16 أمام الفريق البافاري.
وكان مبابي البالغ عمره 24 عاما قد أصيب خلال الفوز على مونبيلييه في الدوري، يوم الأربعاء الماضي، وخرج اللاعب وهو يعرج من الشوط الأول من المباراة.
ومبابي هو هداف النسخة الحالية من دوري الأبطال برصيد سبعة أهداف، متساويا مع محمد صلاح نجم ليفربول، وثاني الهدافين بالدوري الفرنسي برصيد 13 هدفا في تسع مباريات.
ورغم إصابة مبابي إلا أن الألماني جوليان ناغلزمان المدير الفني لبايرن ميونخ توقع مشاركته في مباراة الذهاب.
ويلتقي بايرن ميونخ، متصدر الدوري الألماني، ضيفه باريس سان جيرمان في الإياب يوم الثامن من مارس/ آذار المقبل.
وساعد ميسي (35 عاما)، الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات، الأرجنتين على نيل كأس العالم بفوزها على فرنسا بركلات الترجيح في المباراة النهائية على استاد لوسيل في قطر، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.