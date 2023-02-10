ضربة لباريس سان جيرمان بإصابة ميسي وإمكانية غيابه عن مباراة بايرن ميونخ

ويستضيف بطل فرنسا فريق بايرن ميونخ في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل في ظل غياب مبابي الذي أصيب مؤخرا، وتزايد احتمالات غياب ميسي عقب إصابته أمام أولمبيك مرسيليا.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إن ميسي من المؤكد غيابه عن رحلة باريس سان جيرمان إلى موناكو في مسابقة الدوري يوم السبت المقبل، وباتت مشاركته أمام بايرن ميونخ محل شك حتى لو ظل النادي الباريسي متفائلاً.

وسيكون غياب ميسي عن هذه المباراة الأوروبية ضربة جديدة لباريس سان جيرمان، خاصة وأن الإصابة في عضلات الفخذ الخلفية التي تحتاج وقتا للتعافي منها.

وهذه الإصابة العضلية قد تصل إلى حد إجبار ميسي على الغياب عن استقبال بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل. ومع ذلك، لا يزال النادي الباريسي واثقًا من وجود اللاعب في ذهاب دور الـ16 أمام الفريق البافاري.