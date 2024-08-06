يواجه ريال مدريد نظيره تشيلسي في لقاء ودي جديد، خلال معسكرهما المقام في الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادا لمنافسات الموسم الجديد للفريقين.

ويلتقي فريق ريال مدريد نظيره تشيلسي، فجر الأربعاء، على ملعب "بنك أوف أمريكا" في الولايات المتحدة الأمريكية، في ثالث تجاربه الودية، حيث خسر في مباراته الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية أمام ميلان الإيطالي بهدف دون رد، ثم أمام برشلونة في الكلاسيكو بنتيجة 2-1.

بينما تعادل تشيلسي مع ريكسهام بهدفين لمثليهما، ثم خسر أمام سيلتيك بنتيجة 4-1، قبل فوزه على أمريكا بثلاثة أهداف دون رد، وأخيرًا سقط أمام مانشستر سيتي بنتيجة 4-2.

أخبار ذات علاقة تحديد مسددي الضربات الثابتة وركلات الجزاء في ريال مدريد

ويستعد الريال لمواجهة أتالانتا في أولى مباريات الموسم الجديد، بكأس السوبر الأوروبي يوم 14 أغسطس الجاري.

في حين يفتتح الفريق الملكي مشواره في الدوري الإسباني بموسم 2024-2025 بمواجهة ريال مايوركا.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025 يوم 16 أغسطس، ويواجه تشيلسي في مباراته الأولى نظيره مانشستر سيتي.

أخبار ذات علاقة 4 أمور مهمة كشف عنها الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

موعد المباراة والقناة الناقلة:

تنطلق المباراة في تمام الساعة 2:30 فجر يوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة والسعودية.

وحصلت قناة "الكويت الرياضية" على حقوق بث المباراة الودية بين ريال مدريد وتشيلسي الودية في الولايات المتحدة عبر شاشتها.