دي بروين يرفض الحديث عن الاعتزال بعد أداء مبهر أمام رومانيا
للحظة، بدا أن البلجيكي كيفن دي بروين سيفجر مفاجأة من العيار الثقيل عندما بدأ الحديث عن ترك المنتخب في وضع جيد عندما يقرر المضي قدما.
وقدم دي بروين أداء مذهلا في الفوز 2-صفر على رومانيا في ثاني جولات المجموعة الخامسة ببطولة أوروبا 2024، مساء السبت، وسجل الهدف الثاني الذي حسم الفوز الذي أبقى على حظوظ المنتخب في البطولة.
وقال قائد منتخب بلجيكا، الذي اختير رجل المباراة: "عندما أرحل عن الفريق، فسيعود لهم أن يتدبروا أمورهم".
وبعد لحظات من الحيرة في وسائل الإعلام بادر دي بروين بالتوضيح.
وأشار: "كنت أفكر بشأن واقع أن الكثير من اللاعبين الشبان صاعدون، لعبت مع هذا الفريق في آخر عشر سنوات ولدي المعرفة لأقدمها لهم، لكنني لم أفكر حقيقة بشأن ما إذا كان هذا نهاية المشوار بالنسبة لي هنا.
"حقيقة، لا أحب التفكير بشأن موعد الاعتزال أو مستقبلي".
وشارك دي بروين (32 عاما) في كل تحرك تقريبا في أداء رائع من بلجيكا التي حسمت الفوز في الدقيقة 80 بهدف سجله دي بروين.
وتقدمت بلجيكا بعد 73 ثانية فقط عندما هيأ روميلو لوكاكو الكرة ليوري تيليمانس الذي سدد في الشباك.
وسعى منتخب بلجيكا بلا كلل ولا ملل لتسجيل الهدف الثاني بمحاولات متواصلة من لوكاكو ودي بروين ودودي لوكيباكيو طوال المباراة.
وتمكن دي بروين من إنجاز المهمة عندما استغل تمريرة طولية من حارس مرماه كوين كاستيلز ووضع الكرة داخل الشباك ليثير احتفالات هائلة بين آلاف المشجعين.
وقال: "تعرضنا لضغط شديد، لذا أردنا التخلص من هذا الضغط. كل ما كان علي فعله هو أن ألمس الكرة إلى داخل الشباك".