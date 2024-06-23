دي بروين يرفض الحديث عن الاعتزال بعد أداء مبهر أمام رومانيا

للحظة، بدا أن البلجيكي كيفن دي بروين سيفجر مفاجأة من العيار الثقيل عندما بدأ الحديث عن ترك المنتخب في وضع جيد عندما يقرر المضي قدما.

وقدم دي بروين أداء مذهلا في الفوز 2-صفر على رومانيا في ثاني جولات المجموعة الخامسة ببطولة أوروبا 2024، مساء السبت، وسجل الهدف الثاني الذي حسم الفوز الذي أبقى على حظوظ المنتخب في البطولة.

وقال قائد منتخب بلجيكا، الذي اختير رجل المباراة: "عندما أرحل عن الفريق، فسيعود لهم أن يتدبروا أمورهم".

وبعد لحظات من الحيرة في وسائل الإعلام بادر دي بروين بالتوضيح.

وأشار: "كنت أفكر بشأن واقع أن الكثير من اللاعبين الشبان صاعدون، لعبت مع هذا الفريق في آخر عشر سنوات ولدي المعرفة لأقدمها لهم، لكنني لم أفكر حقيقة بشأن ما إذا كان هذا نهاية المشوار بالنسبة لي هنا.

"حقيقة، لا أحب التفكير بشأن موعد الاعتزال أو مستقبلي".