مانشستر سيتي يتعاون مع WWE في إطلاق قمصان خاصة للفريق

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي وشركة WWE عن تعاون حصري يجمعهما في مجال البضائع، والذي سيشهد دمج العلامتين التجاريتين المعترف بهما عالميًّا معًا عبر مجموعة من المنتجات الجديدة.

وستتضمن المجموعة الجديدة 6 قمصان تجمع بين نجوم مانشستر سيتي وWWE، مثل قميص سي إم بانك الذي يحمل شعار "أفضل فريق في الأرض والعالم" بالإضافة إلى قمصان أخرى مستوحاة من تصميمات بيكي لينش، ورومان رينز، وستيف أوستن.

كما صمم مانشستر سيتي وWWE معًا نمطًا جديدًا للأرقام والأسماء التي سيرتديها لاعبو الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال مباريات جولتهم التحضيرية للموسم الجديد في أمريكا هذا الصيف، إذ يتميز التصميم بشعار WWE داخل الرقم مع حدود حمراء.