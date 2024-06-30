مانشستر سيتي يتعاون مع WWE في إطلاق قمصان خاصة للفريق
أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي وشركة WWE عن تعاون حصري يجمعهما في مجال البضائع، والذي سيشهد دمج العلامتين التجاريتين المعترف بهما عالميًّا معًا عبر مجموعة من المنتجات الجديدة.
وستتضمن المجموعة الجديدة 6 قمصان تجمع بين نجوم مانشستر سيتي وWWE، مثل قميص سي إم بانك الذي يحمل شعار "أفضل فريق في الأرض والعالم" بالإضافة إلى قمصان أخرى مستوحاة من تصميمات بيكي لينش، ورومان رينز، وستيف أوستن.
كما صمم مانشستر سيتي وWWE معًا نمطًا جديدًا للأرقام والأسماء التي سيرتديها لاعبو الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال مباريات جولتهم التحضيرية للموسم الجديد في أمريكا هذا الصيف، إذ يتميز التصميم بشعار WWE داخل الرقم مع حدود حمراء.
وأعلنت مؤخرًا رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن جدول مباريات موسم 2024-2025، إذ يستهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن اللقب أمام تشيلسي.
ويسعى المدرب بيب غوارديولا لتعزيز رقمه القياسي بعد إنجاز الموسم الماضي في الدوري بالفوز باللقب للمرة الرابعة على التوالي في مايو، ويبدأ مشواره أمام تشيلسي يوم الأحد الـ18 من أغسطس في أول مباراة للمدرب إنزو ماريسكا مع البلوز.
ستكون أول مباراة لحامل اللقب على أرضه في الموسم الجديد ضد إيبسويتش تاون الصاعد حديثًا، والذي سيزور ملعب الاتحاد للمرة الأولى في الـ24 من أغسطس، ويرحل مانشستر سيتي مرة أخرى إلى لندن لمواجهة فريق وست هام يونايتد بقيادة جولين لوبيتيغي في الـ31 من أغسطس.