ترتيب الدوري الفرنسي: نيمار يتألق ليقود باريس سان جيرمان للفوز على مرسيليا

تألق نيمار ليقود باريس سان جيرمان للفوز 1-صفر على غريمه أولمبيك مرسيليا في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الأحد في أول انتصاراته في أربع مباريات في كل المسابقات.

وهز نيمار الشباك قبل نهاية الشوط الأول، ليرفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 29 نقطة من 11 مباراة، بفارق ثلاث نقاط عن لوريان ثاني الترتيب.

ويحتل مرسيليا، الذي لعب بعشرة لاعبين بعد طرد صامويل جيجو في منتصف الشوط الثاني، المركز الرابع برصيد 23 نقطة.

وتعادل باريس سان جيرمان في المباريات الثلاث السابقة في كل المسابقات.

وفي وقت سابق اليوم، أخفق أولمبيك ليون في تحقيق الفوز في الدوري للمباراة السادسة على التوالي بخسارته 3-2 أمام ستاد رين في أول مباراة بقيادة المدرب لوران بلان.

وسجل مارتن تيريه هدفين لرين الذي حقق فوزه الثالث على التوالي في الدوري ليرتقي للمركز الخامس برصيد 21 نقطة من 11 مباراة.

وخسر ليون، الذي عين بلان بديلا لبيتر بوش، خمس مرات في آخر ست مباريات ليتراجع للمركز العاشر برصيد 14 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الفرنسي: