وفاة حارس مرمى وادي دجلة بعد صراع مع المرض

تلقت الأوساط الكروية المصرية خبراً صادماً بوفاة محمد أبو النجا، حارس مرمى نادي وادي دجلة، بعد صراع مرير مع المرض.

وأعلنت زوجة اللاعب عبر حسابه بموقع فيسبوك وفاة أبو النجا عن عمر يناهز 36 عاماً بعد أن تعرض إلى أزمة صحية ألزمته الفراش على مدار ما يزيد على 40 يوماً.

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وعانى أبو النجا من مشاكل صحية في الكبد والجهاز الهضمي وتعرض إلى غيبوبة كبدية في الأيام الماضية ليفارق الحياة.

وكان أبو النجا قد بدأ مسيرته مع قطاع الناشئين بنادي الإسماعيلي قبل رحيله إلى نادي المريخ البورسعيدي قبل انتقاله إلى بتروجت عام 2016.

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وانضم أبو النجا الملقب بـ"بونجا" إلى وادي دجلة في أغسطس 2024 وقاد الفريق للتأهل للدوري المصري في الموسم الجديد.

وانضم بونجا إلى منتخب مصر للمحليين بقيادة المدرب وائل رياض وشارك في تصفيات كأس الأمم الإفريقية للمحليين ضد جنوب إفريقيا.

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وكان وادي دجلة قد دعم حارسه أثناء مرضه كما حمل حراس مرمى الفريق الدجلاوي قميص الحارس الغائب لظروف المرض أثناء مباراة ودية ضد الزمالك.