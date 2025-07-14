ميلان الإيطالي يعلن تعاقده مع لوكا مودريتش (فيديو)

أعلن ميلان الإيطالي تعاقده مع الكرواتي لوكا مودريتش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، تدعيمًا لصفوف الفريق في الموسم الجديد 2025-2026.

ونشر ميلان عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام"، تأكيد ضم مودريتش في صفقة انتقال حر، حيث ظهر اللاعب في مقطع فيديو ليقدم نفسه لاعبًا جديدًا في صفوف الفريق.

وقال مودريتش: "مرحباً بالجميع. وصلت للتو إلى ميلان. سعيد بوجودي هنا لكتابة فصل جديد في مسيرتي. شكراً لكم".

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وذكرت تقارير سابقة أن عقد صاحب الـ39 عاماً مع "الروسونيري" سيمتد موسماً واحداً مع إمكانية التجديد لموسم ثانٍ.

وكان الأسطورة الكرواتي قد رحل عن صفوف ريال مدريد الإسباني، بعد انتهاء رحلة الفريق الملكي في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وودّع مودريتش ريال مدريد عقب رحلة طويلة بقميص الملكي استمرت 13 عاما.

وانتهى مشوار مودريتش بقميص ريال مدريد بعد الخسارة بنتيجة 4-0 في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 على يد باريس سان جيرمان.

وحقق اللاعب الكرواتي العديد من الألقاب والنجاحات مع الميرنغي، كان أبرزها لقب البطولة الأكبر دوري أبطال أوروبا في 6 مناسبات، إذ يمتلك ريال مدريد نصيب الأسد في عدد مرات تحقيق البطولة الأوروبية بـ 15 لقبًا.

ويمثل انتقال مودريتش إلى ميلان إضافة قوية للفريق الإيطالي الذي يتطلع إلى محو خيبة الموسم الماضي بعدما احتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري.