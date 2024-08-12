كشف ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، عن موقفه من انتقال مواطنه جوليان ألفاريز إلى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكشف موقع "أوليه" الأرجنتيني عن تواصل ليونيل ميسي مع ألفاريز عقب إعلان تعاقده مع أتلتيكو مدريد.

وقال الموقع إن ميسي وجه التهنئة لمواطنه على الانتقال إلى الدوري الإسباني مؤكدًا أن هذه الخطوة ستساهم في رفع وتطوير مسيرته الكروية.

وأعلن أتليتيكو مدريد تعاقده مع المهاجم ألفاريز قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي بعقد يمتد لمدة ست سنوات تعويضًا لرحيل ألفارو موراتا إلى ميلان الإيطالي.

ولم يُكْشَف عن قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إنها تمت مقابل 75 مليون يورو (82 مليون دولار) بالإضافة إلى 20 مليون يورو مكافآت إضافية محتملة.

وأصبح ألفاريز (24 عامًا) أغلى صفقة بيع لمانشستر سيتي، بعدما كسر الرقم الذي دفعه تشيلسي للتعاقد مع رحيم سترلينغ عام 2022 مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.

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وانضم ألفاريز إلى مانشستر سيتي قادما من ريفر بليت عام 2022 مقابل 14 مليون يورو، وسجل 36 هدفا خلال 103 مباريات لفريق المدرب بيب غوارديولا.

وفاز ألفاريز بلقبين للدوري الإنجليزي، ولقب في دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية. وكان ضمن تشكيلة الأرجنتين التي فازت بكأس كوبا أمريكا الشهر الماضي.