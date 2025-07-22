أغلى صفقة محلية.. الهلال السعودي يوافق على رحيل نجم الفريق

كشفت تقارير إعلامية أن إدارة نادي الهلال السعودي وافقت على رحيل أحد أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث طلب اللاعب الرحيل بحثًا عن فرصة للمشاركة بشكل أساسي.

وبحسب التقارير الأخيرة، فقد توصل مصعب الجوير، نجم الهلال، إلى اتفاقٍ مع ناديه الجديد، استعدادًا للانضمام لصفوفه في الموسم الرياضي المقبل.

أخبار ذات علاقة الهلال السعودي ينافس إنتر ميلان على خطف نجم أتالانتا

الجوير كان طلب من إدارة الهلال الرحيل في الميركاتو الصيفي الحالي، لرغبته في المشاركة أساسيًّا بالمباريات، وهو أمر صعب تحقيقه بقميص "الزعيم" تحت قيادة الإيطالي سيموني إنزاغي.

ويرتبط النجم الشاب بعقدٍ مع الهلال، حتى الـ30 من يونيو من عام 2026، ولذلك استجابت الإدارة لرغبة اللاعب لرحيله في الصيف الحالي، للاستفادة المالية من بيعه وعدم تركه يرحل بشكل مجاني مع اقترابه من دخول الفترة الحرة من عقده.

أخبار ذات علاقة جماهير الهلال السعودي تغزو حساب إيزاك لإقناعه بالانضمام لـ"الزعيم" (فيديو)

من جانبها، أوضحت صحيفة "اليوم" أن الجوير توصل إلى اتفاقٍ مع نادي القادسية، للانضمام إليه بشكلٍ رسمي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب أنهى الاتفاق مع القادسية، على مدة العقد والراتب السنوي، خلال الساعات القليلة الماضية، في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة.

أخبار ذات علاقة خارج أسوار النادي.. أول الراحلين عن الهلال السعودي

فيما قال الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "إدارة الهلال أبدت موافقتها لإدارة القادسية على بيع الفترة المتبقية من عقد مصعب الجوير بناء على رغبة اللاعب، ويتبقى الاتفاق النهائي بين الناديين على مبلغ بيع العقد قبل توقيع العقود بشكل رسمي".

وأضاف: "ستكون هذه الصفقة أغلى صفقة بيع أتمها الهلال للاعب محلي".

ورد الصويلحي على متابع سأله "هل ستبلغ قيمة الصفقة 80 مليون ريال سعودي"، ليشدد الصويلحي: "بل أكثر من هذا الرقم".

يذكر أن الهلال كان أعار الجوير إلى نادي الشباب، في الفترة من يناير 2024 إلى صيف 2025؛ وذلك لمدة 6 أشهر أولًا، قبل أن يجددها لموسم آخر.

ومع الهلال، لعب مصعب 40 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، سجَّل خلالها 5 أهداف، وصنع تمريرتين حاسمتين.

أما مع "الليوث" فقد سجل الجوير 7 أهداف وصنع 13 هدفًا، خلال 48 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات.