النصر السعودي يوجه بوصلته نحو كيسي بعد تعثر مفاوضات فوفانا

وقالت الصحيفة السعودية إن نادي النصر يرغب في التعاقد مع لاعب الوسط ليكون فرانك كيسي خيارًا بديلًا لمواطنه سيكو فوفانا، لاعب لانس الفرنسي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر داخل نادي النصر، بأن تحركات "الأصفر العاصمي" للتعاقد مع كيسي جاءت بسبب إصرار مسؤولي لانس على كسب مبلغ 22 مليون دولار دفعة واحدة من أجل بيع عقد فوفانا، وهو ما يرفضه المفاوض النصراوي الذي طالب بتخفيض المبلغ.

وأضاف المصدر للصحيفة السعودية أن إدارة برشلونة لم تمانع في بيع عقد كيسي واشترطت مبلغ 20 مليون يورو، في حين يسعى ممثل النصر إلى كسب خدمات اللاعب بـ 15 مليون دولار.

ويُعد اللاعبان الإيفواريان من أبرز الأسماء على طاولة النصراويين لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، الذي بدأ تحضيراته في البرتغال، أمس، بيد أن القيمة المالية لشراء العقد ستحسم مصير صفقة لاعب وسط النصر الجديد.

وانضم كيسي صاحب الـ26 عامًا إلى برشلونة صيف 2022 في صفقة مجانية قادمًا من ميلان الإيطالي، ويمتد عقده مع النادي الكتالوني حتى 2026.