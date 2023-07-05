النصر السعودي يوجه بوصلته نحو كيسي بعد تعثر مفاوضات فوفانا
نشرت صحيفة "الرياضية" السعودية تقريرًا قالت فيه إن إدارة نادي النصر السعودي فتحت خطًا للمفاوضات مع نادي برشلونة الإسباني من أجل شراء عقد الإيفواري فرانك كيسي.
وقالت الصحيفة السعودية إن نادي النصر يرغب في التعاقد مع لاعب الوسط ليكون فرانك كيسي خيارًا بديلًا لمواطنه سيكو فوفانا، لاعب لانس الفرنسي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر داخل نادي النصر، بأن تحركات "الأصفر العاصمي" للتعاقد مع كيسي جاءت بسبب إصرار مسؤولي لانس على كسب مبلغ 22 مليون دولار دفعة واحدة من أجل بيع عقد فوفانا، وهو ما يرفضه المفاوض النصراوي الذي طالب بتخفيض المبلغ.
وأضاف المصدر للصحيفة السعودية أن إدارة برشلونة لم تمانع في بيع عقد كيسي واشترطت مبلغ 20 مليون يورو، في حين يسعى ممثل النصر إلى كسب خدمات اللاعب بـ 15 مليون دولار.
ويُعد اللاعبان الإيفواريان من أبرز الأسماء على طاولة النصراويين لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، الذي بدأ تحضيراته في البرتغال، أمس، بيد أن القيمة المالية لشراء العقد ستحسم مصير صفقة لاعب وسط النصر الجديد.
وانضم كيسي صاحب الـ26 عامًا إلى برشلونة صيف 2022 في صفقة مجانية قادمًا من ميلان الإيطالي، ويمتد عقده مع النادي الكتالوني حتى 2026.
يذكر أن نادي النصر قد نجح في خطف بروزوفيتش من برشلونة الذي سعى للتعاقد مع اللاعب في السوق الصيفي.
وأعلن نادي النصر السعودي، رسميا، التعاقد مع لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان، بعقد يمتد حتى 2026.
وبات الدوري السعودي جاذبا للنجوم، فقد ضم النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في يناير الماضي، في صفقة انتقال حر، وتعاقد الاتحاد مع الفرنسيين كريم بنزيما ونغولو كانتي.
وتعاقد الهلال مع لاعب وسط البرتغال روبن نيفيز والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، ونجح الأهلي في ضم الحارس السنغالي إدوار ميندي من تشيلسي.