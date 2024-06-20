5 أرقام قياسية يستهدف ميسي تحطيمها في كوبا أمريكا 2024

ينتظر عشاق كرة القدم انطلاق كوبا أمريكا 2024، فجر الخميس، حيث تبدأ البطولة بمواجهة قوية بين الأرجنتين وكندا.

ويسعى منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه المخضرم ليونيل ميسي لتحقيق اللقب هذا العام، للمرة الثانية على التوالي، حيث تمكن "التانغو" من اقتناص اللقب الـ 15 في بطولة كوبا أمريكا على حساب منتخب البرازيل نسخة 2021.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية كوبا أمريكا 2024، وذلك للمرة الثانية في التاريخ بعد نسخة 2016، خلال الفترة من 20 يونيو الجاري حتى 14 يوليو المقبل.

أوقعت القرعة منتخب الأرجنتين ضمن المجموعة الأولى، رفقة منتخبات: كندا وبيرو وتشيلي.

ويستهدف ميسي تحطيم العديد من الأرقام القياسية في نسخة البطولة هذا العام.