5 أرقام قياسية يستهدف ميسي تحطيمها في كوبا أمريكا 2024
ينتظر عشاق كرة القدم انطلاق كوبا أمريكا 2024، فجر الخميس، حيث تبدأ البطولة بمواجهة قوية بين الأرجنتين وكندا.
ويسعى منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه المخضرم ليونيل ميسي لتحقيق اللقب هذا العام، للمرة الثانية على التوالي، حيث تمكن "التانغو" من اقتناص اللقب الـ 15 في بطولة كوبا أمريكا على حساب منتخب البرازيل نسخة 2021.
وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية كوبا أمريكا 2024، وذلك للمرة الثانية في التاريخ بعد نسخة 2016، خلال الفترة من 20 يونيو الجاري حتى 14 يوليو المقبل.
أوقعت القرعة منتخب الأرجنتين ضمن المجموعة الأولى، رفقة منتخبات: كندا وبيرو وتشيلي.
ويستهدف ميسي تحطيم العديد من الأرقام القياسية في نسخة البطولة هذا العام.
1- أكبر عدد من الأهداف المسجلة في تاريخ كوبا أمريكا
يمتلك ميسي أرقاما مميزة في بطولة كوبا أمريكا بشكل عام، حيث نجح في تسجيل 13 هدفا، وصناعة 17، خلال 34 مباراة خاضها بالمسابقة.
ويحتاج ميسي لتسجيل 5 أهداف فقط، كي ينفرد بصدارة هدافي كوبا أمريكا عبر التاريخ، حيث يتواجد الثنائي البرازيلي زيزينيو، والأرجنتيني نوربرتو مينديز في المركز الأول بـ17 هدفا لكل منهما.
2- الدفاع عن لقب أفضل لاعب في كوبا أمريكا
بإمكان ميسي الدفاع عن لقبه كأفضل لاعب في المسابقة للعام الثاني على التوالي، حيث حصل عليها في النسخة الماضية 2021، ولم يحصل أي لاعب على الإطلاق على هذه الجائزة مرتين على التوالي، وقد كان أيضا صاحب أعلى نسبة تمريرات حاسمة، وتصدر إحصائيات صناعة اللعب وتسجيل الأهداف.
3- أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في المباريات الدولية
لدى ميسي فرصة لتجاوز الرقم القياسي المسجل باسم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في أكبر عدد من الأهداف في المباريات الدولية للرجال؛ إذ لا يفصل بينهما حتى الآن سوى 3 أهداف، ويمكن للنجم الأرجنتيني سد الفجوة وتجاوزها خلال البطولة، أو يعمل رونالدو على اتساعها حال تسجيله مع البرتغال في بطولة يورو 2024.
ولدى ميسي 162 مساهمة تهديفية (108 أهداف و54 تمريرة حاسمة) في 182 مباراة، بينما رونالدو لديه 165 مساهمة تهديفية (130 هدفا و35 تمريرة حاسمة) في 208 مباريات مع البرتغال.
4- اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ كوبا أمريكا
يملك قائد المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، الفرصة للانفراد بالرقم القياسي لأكثر اللاعبين خوضًا للمباريات في مسابقة كوبا أمريكا، والذي يتقاسمه منذ 2021 مع حارس المرمى التشيلي سيرجيو ليفينغستون، بـ 34 مواجهة، وذلك عندما يشارك في النسخة الـ 48 من البطولة الأقدم في العالم على صعيد المنتخبات، التي تنطلق في الولايات المتحدة الأمريكية 20 يونيو الجاري.
ومن المقرر أيضا أن يصبح ميسي أول لاعب أرجنتيني يشارك في 7 نسخ من بطولة كوبا أمريكا، بعد أن مثّل الأرجنتين في 6 بطولات مختلفة لكوبا أمريكا أعوام: (2007، 2011، 2015، 2016، 2019، 2021).
5- اللاعب صاحب أكبر عدد من الأهداف في نسخة واحدة من كوبا أمريكا
يمكن لميسي أن يصبح اللاعب الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في نسخة واحدة من بطولة كوبا أمريكا، إذا سجل أكثر من 9 أهداف في البطولة المقبلة.
ويحمل الرقم القياسي، كل من البرازيلي غاير دا روسا بينتو (نسخة 1949)، والأرجنتيني أومبرتو ماسكيو (1957)، وخافيير أمبرويس من أوروغواي (1957) برصيد 9 أهداف لكل منهم.
وستضم النسخة الحالية من بطولة كوبا أمريكا 16 فريقا بدلا من 10 كما هو معتاد، وستمنح ميسي المزيد من المباريات لمعادلة الرقم القياسي.