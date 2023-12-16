عوامل ترجح كفة انتقال هالاند إلى ريال مدريد بدلًا من مبابي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن طريقة تفكير إدارة ريال مدريد في ملف تدعيم خط هجوم الفريق بمهاجم كبير، بعدما تأجل الأمر لموسم كامل، عقب نهاية الميركاتو الصيف الماضي دون حسم الأمر.

واكتفى ريال مدريد الصيف الماضي بالتعاقد مع الإسباني خوسيلو بعد رحيل كريم بنزيما إلى الاتحاد السعودي.

وكان مخططا لخوسيلو أن يكون المهاجم الاحتياطي بالفريق مع تقارير تفيد رغبة النادي في التعاقد مع مهاجم كبير، حيث ارتبط ريال مدريد بصفقات مهمة مثل هاري كين، الذي انتقل إلى بايرن ميونخ وكيليان مبابي، الذي استمر مع باريس سان جيرمان.

ووفقا للتقرير الذي نشرته "آس"، فإن ثمة بعض العوامل التي ربما تغير وجهة نظر النادي في مسألة تدعيم خط الهجوم، في ظل الارتباط الدائم بالتعاقد مع مبابي.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان نهاية الموسم الحالي؛ ما يجعله حرًا في التفاوض والتوقيع لأي نادٍ مطلع يناير القادم.

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير أن ريال مدريد، سوف يقدم عرضًا لمبابي مطلع العام الجديد مرتبطًا بمهلة للتوقيع، وفي حال عدم حسم اللاعب موقفه سيتم التفكير في خيارات أخرى.

ولا يريد عملاق الكرة الإسبانية إهدار مزيد من الوقت لضم مبابي، الذي فشلت محاولات جلبه إلى سانتياغو برنابيو على مدار العامين الماضيين.

وظهر اسم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي وهداف الدوري الإنجليزي بقوة على طاولة ريال مدريد، لكن اللاعب مازال مرتبطا بعقد مع ناديه الذي توج بثلاثية تاريخية الموسم الماضي.

وتقول صحيفة آس، أنه رغم ذلك فهناك بعض العوامل التي ترجح كفة هالاند في الانتقال إلى ريال مدريد بدلًا من مبابي، أبرزها احتياجات الفريق وخطة اللعب وسمات اللاعب الشخصية.

ووفقا للتقرير، يوجد شرط جزائي في عقد هالاند يمكن تفعيله في صيف العام القادم 2024، بدفع 200 مليون يورو ويقل هذا المبلغ في صيف 2025.

وحسب آس، فإن ريال مدريد قادر على دفع المبلغ الضخم في ظل توفره على سقف رواتب وقدرة اقتصادية هائلة، إذا ما نجح في إقناع اللاعب الذي يهتم بالمشروع الرياضي والمنافسة أكثر من المال.

وما يرجح كفة هالاند على مبابي بشكل أكبر، هو حاجة خطة اللعب له كرأس حربة صريح وليس جناح أيسر كما يلعب مبابي.

ويعتقد مسؤولو ريال مدريد أن وصول مبابي إلى سانتياغو برنابيو، سوف يؤثر على نجم الفريق فينيسيوس جونيور، الذي يجيد فقط في المركز نفسه ما قد يخلق أزمة بينهما.

وشددت آس أن هالاند، سيفكر أولا في المشروع الرياضي والمنافسة على الجوائز والمسابقات الكبرى مثل الكرة الذهبية ودوري أبطال أوروبا، وهي أمور متوفرة في ريال مدريد، بعدما حقق نجاحات كبيرة مع مانشستر سيتي.

وسبق أن وجهت الصحافة أسئلة لممثلي هالاند عن الانتقال إلى ريال مدريد، فكانت الإجابة أن الأمر يُسأل عنه النادي الإسباني أولا.