أسينسيو يقرر الرحيل عن ريال مدريد
قرر ماركو أسينسيو مهاجم ريال مدريد الاكتفاء بالفترة التي قضاها مع النادي الملكي، والرحيل بنهاية الموسم الجاري.
ووفقًا لما نشرته شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن ماركو أسينسيو سيغادر ريال مدريد في نهاية موسم 2022-23 بعد انتهاء عقده.
وكان اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا قد دخل في مفاوضات مع إدارة ريال مدريد منذ بداية الموسم بشأن عقد جديد، لكنه اتخذ قرارًا برفض التجديد.
وأبلغ جناح ريال مدريد طاقم العمل في مجمع تدريب النادي في فالديبيباس بأنه غير راض عن العرض المقدم من إدارة النادي الملكي، ويفضّل الرحيل لخوض تجربة جديدة بعد ابتعاده عن التشكيل الأساسي للفريق.
يذكر أن أسينسيو ظهر في سانتياغو برنابيو منذ سبع سنوات منذ انضمامه من مايوركا في 2014.
وشارك أسينسيو في 50 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم، وسجل 12 هدفًا وقدم ثمانية تمريرات حاسمة، في حين خاض أسينسيو 285 مباراة مع الفريق الملكي، على مدار 7 مواسم سجل خلالها 61 هدفا وصنع 32، وحقق 16 لقبا محليا وقاريا.
وحصل على 17 لقبًا خلال سنواته السبع في النادي: ثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، وثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني، وأربع بطولات لكأس العالم للأندية، وثلاث كؤوس سوبر أوروبية، وثلاث كؤوس سوبر إسبانية، وكأس ملك واحدًا.
وذكرت صحيفة أتلتيك في مايو/ أيار أن أستون فيلا أراد الحصول على خدمات أسينسيو، بالإضافة إلى عدد من الأندية الأخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز وإيطاليا.
يتبقى لريال مدريد مباراتان من موسم 2022-23 بالدوري الإسباني ويمكن أن يخوض أسينسيو آخر مبارياته مع النادي ضد إشبيلية، يوم السبت، وضد أتلتيك في 4 يونيو.