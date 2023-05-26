أسينسيو يقرر الرحيل عن ريال مدريد

يذكر أن أسينسيو ظهر في سانتياغو برنابيو منذ سبع سنوات منذ انضمامه من مايوركا في 2014.

وشارك أسينسيو في 50 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم، وسجل 12 هدفًا وقدم ثمانية تمريرات حاسمة، في حين خاض أسينسيو 285 مباراة مع الفريق الملكي، على مدار 7 مواسم سجل خلالها 61 هدفا وصنع 32، وحقق 16 لقبا محليا وقاريا.

وحصل على 17 لقبًا خلال سنواته السبع في النادي: ثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، وثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني، وأربع بطولات لكأس العالم للأندية، وثلاث كؤوس سوبر أوروبية، وثلاث كؤوس سوبر إسبانية، وكأس ملك واحدًا.

وذكرت صحيفة أتلتيك في مايو/ أيار أن أستون فيلا أراد الحصول على خدمات أسينسيو، بالإضافة إلى عدد من الأندية الأخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز وإيطاليا.

يتبقى لريال مدريد مباراتان من موسم 2022-23 بالدوري الإسباني ويمكن أن يخوض أسينسيو آخر مبارياته مع النادي ضد إشبيلية، يوم السبت، وضد أتلتيك في 4 يونيو.