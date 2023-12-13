منصور البلوي: التحكيم يجامل الهلال ولديه ميزة لا يملكها غيره

البلوي ترأس مجلس إدارة الاتحاد فترة طويلة، تخللتها إنجازات وبطولات محلية وقارية، وفي عهده أصبح عميد الأندية السعودية أول نادٍ آسيوي يحتفظ بلقب دوري أبطال آسيا بعد استحداث نظام البطولة، بعد تتويجه بها عامين متتاليين.

ويمتلك البلوي عضوية شرفية في معظم الأندية السعودية، بالإضافة إلى عضوية شرفية من نادي الزمالك المصري، تقديرًا لدعمه للفريق الأبيض.

وقال البلوي في تصريحات إذاعية: "الهلال كان يتلقى مساعدات ومجاملات، خاصة في الجانب التحكيمي وفي وقت سابق".

ويرى رئيس الاتحاد الأسبق البلوي، أن الهلال يتمتع بميزة لا يمتلكها غيره، وهو أنه "النادي المفضل لدى المسؤولين عن الرياضة السعودية".

وأوضح: "المسؤولون عن الرياضة معظمهم يحبون الهلال، ولكن هذا لا يمنع عظمة هذا الكيان الكبير"، وفق تصريحاته.

وبسؤاله عن تضارب المصالح بسبب زعمه أن الهلال كان يحصل على مجاملات قال: "لم نساعد النصر بتداخل المصالح أو التفويت".

وتابع: "أثناء فترة رئاستي لنادي الاتحاد، كنا سببًا في تحويل مسابقة الدوري من النصر إلى الهلال؛ من خلال التنافس الشريف، كما أن فريقي فاز على النصر، في بعض المباريات الحاسمة".