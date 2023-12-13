منصور البلوي: التحكيم يجامل الهلال ولديه ميزة لا يملكها غيره
زعم منصور البلوي رئيس نادي الاتحاد السعودي الأسبق، أن نادي الهلال كان يتلقى مساعدات ومجاملات، في سنوات سابقة مضت.
البلوي ترأس مجلس إدارة الاتحاد فترة طويلة، تخللتها إنجازات وبطولات محلية وقارية، وفي عهده أصبح عميد الأندية السعودية أول نادٍ آسيوي يحتفظ بلقب دوري أبطال آسيا بعد استحداث نظام البطولة، بعد تتويجه بها عامين متتاليين.
ويمتلك البلوي عضوية شرفية في معظم الأندية السعودية، بالإضافة إلى عضوية شرفية من نادي الزمالك المصري، تقديرًا لدعمه للفريق الأبيض.
وقال البلوي في تصريحات إذاعية: "الهلال كان يتلقى مساعدات ومجاملات، خاصة في الجانب التحكيمي وفي وقت سابق".
ويرى رئيس الاتحاد الأسبق البلوي، أن الهلال يتمتع بميزة لا يمتلكها غيره، وهو أنه "النادي المفضل لدى المسؤولين عن الرياضة السعودية".
وأوضح: "المسؤولون عن الرياضة معظمهم يحبون الهلال، ولكن هذا لا يمنع عظمة هذا الكيان الكبير"، وفق تصريحاته.
وبسؤاله عن تضارب المصالح بسبب زعمه أن الهلال كان يحصل على مجاملات قال: "لم نساعد النصر بتداخل المصالح أو التفويت".
وتابع: "أثناء فترة رئاستي لنادي الاتحاد، كنا سببًا في تحويل مسابقة الدوري من النصر إلى الهلال؛ من خلال التنافس الشريف، كما أن فريقي فاز على النصر، في بعض المباريات الحاسمة".
يذكر أن البلوي قد كان في وقت سابق عضواً في مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي، العام 1414هـ 1993 م، التي كان يترأسها عدنان جمجوم، وأصبح فيما بعد مشرفاً عامًّا على فريق كرة القدم.
وابتعد عن العمل في نادي الاتحاد في العام 1416هـ 1995 م، وعاد في العام 1423هـ 2002 م كمشرف على الفريق ومن ثم رئيساً للنادي العام 1424هـ 2003 م.
وفي عهد رئاسته، حقق نادي الاتحاد السعودي الكثير من الإنجازات والبطولات تجاوزت 200 بطولة على كافة الرياضات والمستويات في النادي، وأنفق من ماله الخاص على النادي دعماً يصل قرابة نصف مليار ريال سعودي بحسب ما صرح، قبل أن يستقيل فجأة من رئاسة النادي في نوفمبر 2007 الموافق العام 1428هـ، في قرار أُثير حوله الكثير من الجدل.
صدر له كتاب "أنا والاتحاد" الذي يوثّق مسيرته خلال رئاسته للنادي لمدة أربع سنوات.