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رياضة

سبب إلغاء حلقة "أكشن مع وليد"

سبب إلغاء حلقة "أكشن مع وليد"
وليد الفراج
إرم نيوز
إرم نيوز
20 أغسطس 2024، 5:04 ص

كشف حساب برنامج "أكشن مع وليد" على منصة إكس، عن سبب إلغاء حلقة مساء الإثنين من البرنامج.

وتم إلغاء حلقة الإثنين من البرنامج السعودي الشهير "أكشن مع وليد"، والذي يقدمه الإعلامي وليد الفراج.

وقال حساب البرنامج على منصة "إكس" إن إلغاء بث حلقة الإثنين من برنامج "أكشن مع وليد" لأسباب تقنية. 

وأوضح: "نظراً لظروف تقنية .. فقد تقرر إلغاء بث حلقة اليوم من برنامج  أكشن مع وليد .. نعتذر عن هذا الظرف الخارج عن الإرادة ونلتقي بكم غداً الثلاثاء بإذن الله في توقيتنا المعتاد 11.30 مساء".

 

 

وكان مقررا أن يظهر في الحلقة الملغاة النقاد الرياضيون: غرم العمري، وخالد السعود، وإبراهيم العنقري، ورامي تونسي. 

الدوري السعودي

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