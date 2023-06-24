إيقاف 4 لاعبين من المكسيك وأمريكا بعد مشاجرة جماعية
المباراة انتهت بفوز منتخب أمريكا 3/0 على المكسيك بفضل ثنائية كريستيان بوليسيك.
قرر اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي (الكونكاكاف) إيقاف لاعبي أمريكا وستون ماكيني وسيرجينو ديست، وثنائي المكسيك سيزار مونتيس وجيراردو أرتياغا بسبب "سوء السلوك داخل الملعب" خلال مواجهة المنتخبين في نصف نهائي دوري أمم الكونكاكاف.
وتم إيقاف ماكيني ومونتيس أربع مباريات، في حين تم إيقاف ديست وأرتياجا ثلاث مباريات.
وطرد الحكم المكسيكي مونتيس قبل طرد الأمريكي ماكيني عقب شجار جماعي.
وخرجت المباراة عن السيطرة وتعرض ديست وأرتياغا للطرد وتوقفت المباراة.
وانتهت المباراة بفوز منتخب أمريكا 3/0 على المكسيك بفضل ثنائية كريستيان بوليسيك.
وفاز منتخب أمريكا بدوري أمم الكونكاكاف بتفوقه 2/0 على كندا في المباراة النهائية.