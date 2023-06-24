إيقاف 4 لاعبين من المكسيك وأمريكا بعد مشاجرة جماعية

قرر اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي (الكونكاكاف) إيقاف لاعبي أمريكا وستون ماكيني وسيرجينو ديست، وثنائي المكسيك سيزار مونتيس وجيراردو أرتياغا بسبب "سوء السلوك داخل الملعب" خلال مواجهة المنتخبين في نصف نهائي دوري أمم الكونكاكاف.

وتم إيقاف ماكيني ومونتيس أربع مباريات، في حين تم إيقاف ديست وأرتياجا ثلاث مباريات.