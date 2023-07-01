إنتر يتعاقد رسميا مع ماركوس ليليان تورام
تعاقد إنتر ميلان الإيطالي مع المهاجم الفرنسي ماركوس تورام لاعب بروسيا مونشنغلادباخ في انتقال حر اليوم السبت.
وأعلن إنتر ميلان أن المهاجم الفرنسي ذا الـ25 عاما انضم لتشكيلة وصيف دوري أبطال أوروبا بعقد لخمس سنوات.
ماركوس هو نجم الكرة الفرنسية السابق ليليان بطل كأس العالم مع فرنسا عام 1998.
ولعب تورام الذي ارتبط بالانتقال إلى باريس سان جيرمان أيضا لمدة 4 مواسم مع جلادباخ حيث أحرز 44 هدفا وصنع 29 هدفا في 134 مباراة.
وبدأ تورام مسيرته مع منتخب فرنسا على غرار والده حيث لعب 10 مباريات.
وارتدى نجم إنتر ميلان الجديد قميص المنتخب الفرنسي لأول مرة عام .
وتواجد تورام مع منتخب بلاده في بطولتي أمم أوروبا وكأس العالم الأخيرتين.
وقال إنتر في بيان إعلان الصفقة "ماركوس تورام لاعب سريع. إنه دائما ما يصل بسرعة إلى أهدافه ويجتاز الحواجز في طريقه، لقد أظهر أنه يستحق أكثر من مجرد الاسم المكتوب على ظهر قميصه".
وكان إنتر في حاجة للتعاقد مع مهاجم جديد في ظل انتهاء إعارة مهاجمه البلجيكي لوكاكو والعروض التي تصل إلى قائده الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.