إنتر يتعاقد رسميا مع ماركوس ليليان تورام

وقال إنتر في بيان إعلان الصفقة "ماركوس تورام لاعب سريع. إنه دائما ما يصل بسرعة إلى أهدافه ويجتاز الحواجز في طريقه، لقد أظهر أنه يستحق أكثر من مجرد الاسم المكتوب على ظهر قميصه".

وكان إنتر في حاجة للتعاقد مع مهاجم جديد في ظل انتهاء إعارة مهاجمه البلجيكي لوكاكو والعروض التي تصل إلى قائده الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.