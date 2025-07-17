جيسوس يأمر برحيل نجمي النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية عن أبرز اللاعبين الذي يرغب البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب النصر السعودي الجديد، في رحيلهم عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي.

وتولى جيسوس مهمة تدريب النصر خلفًا للإيطالي ستيفانو بيولي الذي أصبح مدربًا لنادي فيورنتينا الإيطالي.

وسيقود المدرب البرتغالي فريق "العالمي" بعقد مدته عام واحد.

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جيسوس صاحب الـ70 عامًا، تولي سابقًا تدريب أندية الهلال السعودي، وفنربشخة التركي، وبنفيكا وسبورتنغ لشبونة البرتغاليين، وفلامنغو البرازيلي، ويستهدف إعادة النصر حاليًّا لمنصات التتويج بقيادة الأسطورة كريستيانو رونالدو.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "اليوم" في تقرير لها، فإن "جيسوس طلب الاستغناء عن الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والبرتغالي أوتافيو".

وتابع التقرير: "يبحث مسؤولو النصر عن تدعيم صفوف الفريق بأكثر من صفقة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لدعم نواقص الفريق خلال الفترة الحالية بصورة رسمية".

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ويستهدف النصر خلال الفترة القادمة تعزيز صفوفه بعدد من العناصر المحلية والأجنبية، بناء على احتياجات المدرب، الذي أوصى مبدئيًّا بالتعاقد مع ثلاثة لاعبين أجانب في الجناح الأيمن والوسط والظهير الأيسر، قبل المشاركة في بطولة السوبر، على أن تستكمل بقية الصفقات قبل إغلاق فترة الانتقالات في سبتمبر المقبل.

وتنطلق، اليوم الخميس، تحضيرات النصر للموسم الجديد، الذي سيشارك خلاله في 4 بطولات، يستهلها بكأس السوبر في الـ19 من أغسطس المقبل، إلى جانب دوري روشن، وكأس الملك، ودوري أبطال آسيا2 .

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وخصص النصر الأيام الثلاثة الأولى، للفحوصات الطبية لجميع اللاعبين، إلى جانب التمارين اللياقية، على أن تغادر بعثة الفريق إلى النمسا يوم الأحد، لإقامة المرحلة الأولى من برنامجه والتي تستمر لعشرة أيام، ينتقل بعدها إلى البرتغال لإقامة المرحلة الثانية، ثم العودة للرياض يوم الـ11 من أغسطس، ومن ثم السفر إلى هونغ كونغ يوم الـ15 من الشهر ذاته تأهبًا للمشاركة في بطولة السوبر.