تعرف على القائمة.. 14 نجمًا أحرزوا دوري الأبطال وكأس أوروبا في عام واحد

يملك 7 لاعبين لا يزالون يخوضون مع منتخبات بلدانهم مسابقة كأس أمم أوروبا فرصة فريدة من نوعها لتسجيل أسمائهم بأحرف ذهبية في تاريخ الكرة الأوروبية، وذلك في حال تتويج أحدهم أو عدد منهم بلقب "يورو 2024" التي تتواصل منافساتها في ألمانيا.

وتأهلت منتخبات فرنسا وإسبانيا وإنجلترا وهولندا إلى الدور نصف النهائي من كأس أمم أوروبا للتنافس على لقب النسخة الـ17 من المسابقة التي يدور لقاؤها النهائي يوم الـ14 من يوليو الجاري.

ويملك 14 لاعبًا فقط إنجازًا لافتًا في تاريخ الكرة الأوروبية، وذلك بالتتويج بلقب كأس أمم أوروبا مع منتخبات بلدانهم ودوري أبطال أوروبا مع أنديتهم في العام نفسه، فيما سيكون بإمكان 7 نجوم حاليين، ينشطون في ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا الانضمام إلى قائمة "عظيمة" حال تتويج منتخبات فرنسا أو إسبانيا أو إنجلترا باللقب.

بيلنغهام ونجوم فرنسا وإسبانيا

وتلتقي فرنسا غدًا الثلاثاء مع إسبانيا في نصف النهائي الأول من يورو 2024، ويملك عدد من لاعبي المنتخبين، وهم المنتمون للفريق الملكي فرصة مواصلة الحلم بإحراز دوري أبطال أوروبا وكأس أمم أوروبا في عام واحد.

وهؤلاء هم داني كارفاخال وناتشو وخوسيلو لاعبو منتخب إسبانيا، وأوريليان تشواميني وإدواردو كامافينغا وفيرلاند ميندي لاعبو منتخب فرنسا إذ سيتأهل منهم ثلاثة بالتأكيد للنهائي، ومن ثمة المنافسة على لقب يورو.

بدوره سيكون النجم الإنجليزي جود بيلينغهام الذي أحرز دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد في الموسم الأول له من النادي أمام الفرصة ذاتها عندما يلتقي منتخب الأسود الثلاثة مع هولندا في نصف النهائي يوم الأربعاء الـ10 من يوليو 2024.

رونالدو وكومان في قائمة الأساطير

وسبق لأربعة عشر نجمًا في الكرة الأوروبية أن نال شرفًا مزدوجًا بالتتويج بدوري أبطال أوروبا ثم كأس أمم أوروبا مع النادي والمنتخب في العام ذاته، حيث كانت البداية بالإسباني لويس سواريز النجم السابق لإنتر ميلانو، فيما كان ثنائي تشيلسي الإنجليزي جورجينهو وبالميري آخر من حقق ذلك الإنجاز، وذلك في يورو 2021 مع منتخب إيطاليا.

وفي ما يأتي قائمة اللاعبين الـ14 الذين أحرزوا لقب دوري أبطال أوروبا وكأس أمم أوروبا في عام واحد:

الإسباني لويس سواريز (1964):

توج بكأس أوروبا للأندية البطلة مع إنتر ميلانو على حساب ريال مدريد 3-1 في فيينا في النهائي، وبطولة أوروبا على الاتحاد السوفيتي آنذاك 2-1 في سانتياغو برنابيو.

الهولنديون فان بروكلين ورونالد كومان وفان إيرل وفانينبورغ وكيفت (1988)

فازوا بكأس أوروبا للأندية ضد بنفيكا البرتغالي بركلات الترجيح (0-0 و6-5) وبطولة أوروبا ضد الاتحاد السوفيتي 2-0 في ميونيخ في نسخة يورو 1988.

الفرنسيان أنيلكا وكاريمبيو (2000)

أحرز نيكولا أنيلكا وكريستيان كاريمبو دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد على حساب فالنسيا ثم كأس أمم أوروبا مع فرنسا بعد الفوز في النهائي على إيطاليا بالهدف الذهبي لديفيد تريزيغيه (2 ـ 1)

الإسبانيان توريس وماتا (2012)

توج نجما منتخب إسبانيا فرناندو توريس وماتا في 2012 بلقب دوري الأبطال مع تشيلسي ضد بايرن ميونيخ بركلات الترجيح (1-1 و4-3) ثم أحرزا كأس أمم أوروبا ضد إيطاليا 4-0 في أوكرانيا، وسجل كلاهما هدفًا في النهائي.

البرتغاليان كريستيانو رونالدو وبيبي (2016)



منح ريال مدريد مجددًا لاعبيه فرصة دخول التاريخ، ففي 2016 أحرز كل من كريستيانو رونالدو وبيبي لقب دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح (1-1 و5-3) في ميلانو وبعد شهر تقريبًا توجا ببطولة أوروبا للأمم ضد فرنسا المستضيفة 1-0 في الوقت الإضافي.

جورجينيو وإيمرسون بالميري (2021)

أحرز النجمان الإيطاليان لقب دوري الأبطال مع تشيلسي الإنجليزي ضد مواطنه مانشستر سيتي 1-0 في بورتو في شهر يونيو 2021.

وفي يوليو من العام ذاته، أحرزت إيطاليا كأس أوروبا 2020 +1 والتي أقيمت في عام 2021 بسبب وباء كورونا، وكان جورجينو وبالميري حاضرين في النهائي أمام إنجلترا بركلات الترجيح (1-1 و3-2) في ستاد ويمبلي.