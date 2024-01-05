ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يقتنص فوزًا مثيرًا من لاس بالماس ويسترد المركز الثالث
اقتنص برشلونة فوزًا مثيرًا في الدقائق الأخيرة من مضيفه لاس بالماس 2 - 1 يوم الخميس ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
رفع برشلونة رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث، بفارق سبع نقاط خلف المتصدر ريال مدريد وصاحب المركز الثاني جيرونا.
تقدم لاس بالماس في الدقيقة 12 عن طريق منير الحدادي، قبل أن يدرك برشلونة التعادل عن طريق فيران توريس في الدقيقة 56.
وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، سجل إلكاي غوندوغان الهدف الثاني لبرشلونة.
وشهدت المباراة طرد دالي سينغرافين لاعب لاس بالماس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
بهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث، بفارق سبع نقاط خلف المتصدر ريال مدريد وصاحب المركز الثاني جيرونا.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد لاس بالماس عند 25 نقطة في المركز العاشر.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: