ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يقتنص فوزًا مثيرًا من لاس بالماس ويسترد المركز الثالث

تقدم لاس بالماس في الدقيقة 12 عن طريق منير الحدادي، قبل أن يدرك برشلونة التعادل عن طريق فيران توريس في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، سجل إلكاي غوندوغان الهدف الثاني لبرشلونة.

وشهدت المباراة طرد دالي سينغرافين لاعب لاس بالماس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.