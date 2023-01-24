ترتيب الدوري الإنجليزي: هاري كين يقود توتنهام لفوز صعب على فولهام

وحقق توتنهام الفوز الـ11، مقابل التعادل 3 مرات، وخسر7 مرات ليرفع السبيرز رصيده إلى 36 نقطة من 21 مباراة في المركز الخامس.

في حين خسر فولهام للمرة الثامنة، وتعادل 4 مرات، وحقق الفوز 9 مرات، ليتجمد رصيده عند 31 نقطة من 21 مباراة في المركز السابع.

وجاء فوز توتنهام على فولهام بعد الخسارة أمام آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

ويتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وحصد 50 نقطة من 19 مباراة ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني وحصد 45 نقطة من 20 مباراة، ويتبعه نيوكاسل برصيد 39 نقطة من 20 مباراة وهو نفس رصيد مانشستر يونايتد الذي لعب أيضا 20 مباراة.