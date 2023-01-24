ترتيب الدوري الإنجليزي: هاري كين يقود توتنهام لفوز صعب على فولهام
قاد هاري كين فريقه توتنهام لفوز صعب بنتيجة 1/0 على مضيفه فولهام، الإثنين، في الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء هدف هاري كين في الدقيقة 45+1 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة من الكوري الجنوبي هيونغ مين سون.
وحقق توتنهام الفوز الـ11، مقابل التعادل 3 مرات، وخسر7 مرات ليرفع السبيرز رصيده إلى 36 نقطة من 21 مباراة في المركز الخامس.
في حين خسر فولهام للمرة الثامنة، وتعادل 4 مرات، وحقق الفوز 9 مرات، ليتجمد رصيده عند 31 نقطة من 21 مباراة في المركز السابع.
وجاء فوز توتنهام على فولهام بعد الخسارة أمام آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.
ويتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وحصد 50 نقطة من 19 مباراة ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني وحصد 45 نقطة من 20 مباراة، ويتبعه نيوكاسل برصيد 39 نقطة من 20 مباراة وهو نفس رصيد مانشستر يونايتد الذي لعب أيضا 20 مباراة.
ومن المقرر أن يلعب توتنهام مع بريستون نورث آيند يوم السبت في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، ثم مع مانشستر سيتي وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، قبل مواجهة ميلان في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
ومنذ فوزه على توتنهام 1/0 في مارس 2013، لم يحقق فولهام الفوز على توتنهام حيث حقق توتنهام الفوز 8 مرات، وتعادلا مرة وحيدة.