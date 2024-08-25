روما يسقط أمام إمبولي.. ونابولي يسحق بولونيا في الدوري الإيطالي (فيديو) | إرم نيوز

تلقى روما الخسارة على ملعبه أمام ضيفه إمبولي بنتيجة 1-2، مساء الأحد، في الجولة الثانية للدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل إيمانويل جياسي هدف التقدم لصالح إمبولي في الدقيقة 45، ثم أحرز لورنزو كولومبو الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 61.

وأحرز روما هدفه الوحيد عن طريق إلدور شومورودوف في الدقيقة 80، ولكن انتفاضة فريق العاصمة لم تكتمل بقيادة مدربه دانييلي دي روسي.

وفشل روما في تحقيق الفوز الأول خلال الموسم بعدما تعادل في الجولة الأولى ليكتفي بحصد نقطة واحدة في الدوري الإيطالي.

وفي المقابل، فاز نابولي على حساب بولونيا بنتيجة 3-0 في الجولة ذاتها ليصالح جماهيره بعد الخسارة بالجولة الأولى.

سجل أهداف نابولي جيوفاني دي لورينزو وخفيشا وكفاراتسخيليا وجيوفاني سيميوني في الدقائق 45 و75 و90.

وحصد نابولي بقيادة مدربه أنطونيو كونتي أول 3 نقاط بعد الخسارة في الجولة الأولى.

وكان فيورنتينا قد تعادل في وقت سابق على ملعبه أمام فينيزيا بدون أهداف في الجولة الثانية.

وفاز تورينو على حساب ضيفه أتالانتا بنتيجة 2-1 في الجولة ذاتها بينما سجل ثنائية تورينو إيفان إليتش وتشي آدامز في الدقيقتين 31 و49، بينما تقدم أتالانتا ماتيو ريتيغي في الدقيقة 26.