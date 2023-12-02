لويس كاسترو ينتقد القرارات التحكيمية بعد خسارة النصر أمام الهلال

كما طالب لاعب ريال مدريد السابق بركلة جزاء بعد التحام مع ياسين بونو حارس مرمى الهلال سقط على إثره رونالدو أرضا في الدقائق الأخيرة التي شهدت إلغاء هدف ثان سجله لاعبو النصر بداعي تسلل رونالدو الذي لعب التمريرة الحاسمة.

واحتج لاعبو النصر على احتساب هدف ميتروفيتش الأول الذي جاء من ضربة رأس إذ طالبوا باحتساب مخالفة ضد اللاعب الصربي الذي قالوا إنه دفع رونالدو قبل التسجيل لكن الحكم احتسب الهدف.

ونقل حساب النصر عبر منصة "X"عن كاسترو قوله: "كنا نحتاج في المباراة لـ"VAR" (حكم الفيديو المساعد) يتابع الـ"VAR" (حكم الفيديو المساعد) في المباراة، كنا نريد غرفتين تقنية "VAR"".

وقال: "لن أتحدث عن التسللات التي رفعها رجل الخط في المباراة ومنها هدف رونالدو لأن هناك تقنيات تجعلك الآن تشاهد!".