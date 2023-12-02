لويس كاسترو ينتقد القرارات التحكيمية بعد خسارة النصر أمام الهلال
انتقد لويس كاسترو مدرب النصر القرارات التحكيمية في الخسارة 0/3 أمام الهلال في قمة الدوري السعودي للمحترفين اليوم الجمعة والتي شهدت إلغاء هدفين سجلهما فريقه.
وتلقت شباك النصر هدفين في دقيقتين سجلهما ألكسندر ميتروفيتش في نهاية مثيرة للمباراة بعدما ألغى الحكم هدفا سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كان كفيلا بإعادة فريقه للمباراة بعدما تأخر بهدف سجله سيرجي سافيتش.
وظن رونالدو أنه أدرك التعادل من تسديدة مباشرة رائعة من داخل منطقة الجزاء قبل أن يرفع الحكم المساعد رايته معلنا تسلل النجم البرتغالي الذي اعترض هو وكاسترو - خارج الملعب في حديثه مع الحكم الرابع - على القرار.
كما طالب لاعب ريال مدريد السابق بركلة جزاء بعد التحام مع ياسين بونو حارس مرمى الهلال سقط على إثره رونالدو أرضا في الدقائق الأخيرة التي شهدت إلغاء هدف ثان سجله لاعبو النصر بداعي تسلل رونالدو الذي لعب التمريرة الحاسمة.
واحتج لاعبو النصر على احتساب هدف ميتروفيتش الأول الذي جاء من ضربة رأس إذ طالبوا باحتساب مخالفة ضد اللاعب الصربي الذي قالوا إنه دفع رونالدو قبل التسجيل لكن الحكم احتسب الهدف.
ونقل حساب النصر عبر منصة "X"عن كاسترو قوله: "كنا نحتاج في المباراة لـ"VAR" (حكم الفيديو المساعد) يتابع الـ"VAR" (حكم الفيديو المساعد) في المباراة، كنا نريد غرفتين تقنية "VAR"".
وقال: "لن أتحدث عن التسللات التي رفعها رجل الخط في المباراة ومنها هدف رونالدو لأن هناك تقنيات تجعلك الآن تشاهد!".
وأضاف: "لا أريد أن يقال إن مدرب النصر يتحدث عن الحكام، لكن يجب أن تعلموا أن اليوم لم نخسر من الحكم فقط، لكن التحكيم كان يجب أن يكون في حال أفضل بمباراة كهذه. أتحدث عما شاهدته، لقطات عديدة لم يعد فيها للفار (حكم الفيديو المساعد) رغم وجوب ذلك".
ورغم أن الفوز سمح للهلال المتصدر بتوسيع الفارق الذي يفصله عن النصر صاحب المركز الثاني إلى سبع نقاط بعد 15 مباراة، فإن كاسترو تمسك بالأمل.
وقال المدرب البرتغالي: "المباراة مرت بلحظات كثيرة كان يجب أن يذهب فيها الحكم للـ"VAR" (حكم الفيديو المساعد)، هذا شيء غريب، الهلال انتصر ويستحق ونحن تعثرنا والدوري أمامنا طويل وسنكمل طريقنا فيه لكن ليس بهذه الطريقة".
وأضاف: "بالتأكيد توسيع الفارق صعب لكن لم ينته الدوري بعد، سيواصل النصر طريقه وبكل قوة لأننا نملك الإمكانية الكافية للعودة ومواصلة العمل الجيد".