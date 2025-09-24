رسميا.. الكشف عن عقوبة مدرب مارسيليا بعد مشادة مع حكم مباراة سان جيرمان

أعلنت رابطة كرة القدم المحترفة في فرنسا (الليغ 1) اليوم الأربعاء عن عقوبة ضد الإيطالي روبرتو دي زيربي مدرب أولمبيك مارسيليا بعد حادثة المشادة مع حكم مبارة الكلاسيكو أمام باريس سان جيرمان الاثنين الماضي.

وقاد روبرتو دي زيربي أولمبيك مارسيليا لإلحاق الخسارة الأولى بباريس سان جيرمان في الموسم الجديد، وذلك ضمن مباراة الجولة السادسة التي درات يوم الاثنين في التوقيت ذاته الذي أُقيم فيه حفل فرانس فوتبول لجوائز الكرة الذهبية 2025.

ونجح مارسيليا في الخروج من الكلاسيكو بالفوز الرابع له في الدوري الفرنسي في موسم 2025 ـ 2026 بفضل هدف لنجمه المغربي نايف أكرد في الشوط الأول.

أخبار ذات علاقة نادي السلطة.. مدرب مارسيليا يصعق سان جيرمان بتصريح مثير في ليلة الكرة الذهبية

وخلال الدقيقة الأخيرة من المباراة، اشتبك دي زيربي مع حكم المباراة الذي أشهر في وجه المدرب الإيطالي بطاقة صفراء قبل أن يردفها ببطاقة حمراء ويطرد دي زيربي.

وفقد روبرتو دي زيربي، أعصابه عندما احتج على الحكم بعد أن منع نجم سان جيرمان أشرف حكيمي، هجمة مرتدة لمارسيليا بدفعه روبينيو في الوقت بدل الضائع.

أخبار ذات علاقة رد مثير من أشرف حكيمي على هجوم جمهور مارسيليا (فيديو)

واجتمعت لجنة الانضباط في رابطة كرة القدم المحترفة في فرنسا اليوم الأربعاء وقررت فرض عقوبة الإيقاف لمباراتين اثنتين إحداهما مع وقف التنفيذ ضد مدرب أولمبيك مارسيليا دي زيربي.

أخبار ذات علاقة في ليلة الكرة الذهبية.. مارسيليا يقهر باريس سان جيرمان بلدغة مغربية (فيديو)

وقالت صحيفة "أواست فرانس" إن لجنة الانضباط في رابطة الدوري قررت معاقبة دي زيربي لمباراة واحدة إذ لن يتمكن من الجلوس على دكة البدلاء في مباراة أولمبيك مرسيليا وستراسبورغ، المقررة يوم الجمعة 26 سبتمبر الجاري.

ويحتل أولمبيك مارسيليا المركز الثاني في ترتيب الدوري الفرنسي بعد مرور 6 جولات، وذلك برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات وخسارتين.