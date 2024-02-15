مع تقدم ريال مدريد.. الصراع يحتدم بين فرق المقدمة في الدوري الإسباني

ويحتل جيرونا المركز الثاني في الترتيب برصيد 56 نقطة وبفارق خمس نقاط خلف المتصدر ريال مدريد، ويواجه تحديا قويا آخر يوم الإثنين المقبل عندما يحل ضيفا على أتلتيك بيلباو الذي لم يهدر أي نقطة على ملعبه منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وتحت قيادة إرنستو فالفيردي، المدرب السابق لبرشلونة، يحقق أتلتيك بيلباو صعودا وقد دخل في إطار المنافسة على المراكز الأربعة الأولى، إذ يحتل المركز الخامس برصيد 46 نقطة وبفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع.

ولم يحقق أتلتيكو، الذي يدربه دييغو سيميوني، أي فوز خلال مبارياته الثلاث الماضية في كل المسابقات وسيستضيف لاس بالماس يوم السبت.

ويحل برشلونة الذي يحتل المركز الثالث، ضيفا على سيلتا فيغو المتعثر يوم السبت أيضا.