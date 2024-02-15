مع تقدم ريال مدريد.. الصراع يحتدم بين فرق المقدمة في الدوري الإسباني
وجه ريال مدريد ضربة قوية لآمال جيرونا في المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم عندما تغلب عليه 4-صفر يوم السبت الماضي، وهو ما يضع جيرونا أمام مهمة صعبة في الأسبوع المقبل من أجل إحكام قبضته على أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
ويحتل جيرونا المركز الثاني في الترتيب برصيد 56 نقطة وبفارق خمس نقاط خلف المتصدر ريال مدريد، ويواجه تحديا قويا آخر يوم الإثنين المقبل عندما يحل ضيفا على أتلتيك بيلباو الذي لم يهدر أي نقطة على ملعبه منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي.
وتحت قيادة إرنستو فالفيردي، المدرب السابق لبرشلونة، يحقق أتلتيك بيلباو صعودا وقد دخل في إطار المنافسة على المراكز الأربعة الأولى، إذ يحتل المركز الخامس برصيد 46 نقطة وبفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع.
ولم يحقق أتلتيكو، الذي يدربه دييغو سيميوني، أي فوز خلال مبارياته الثلاث الماضية في كل المسابقات وسيستضيف لاس بالماس يوم السبت.
ويحل برشلونة الذي يحتل المركز الثالث، ضيفا على سيلتا فيغو المتعثر يوم السبت أيضا.
وفي حال الفوز على سيلتا فيغو الذي يدربه رافائيل بنيتز، سيصبح حامل اللقب برشلونة متأخرا بفارق نقطتين عن جيرونا الذي لم يسبق له التأهل إلى بطولة أوروبية.
وقال ميشيل مدرب جيرونا بعد الفوز 1-صفر على سيلتا فيغو قبل ثلاثة أسابيع: "هدفنا هو (التأهل) للمشاركة أوروبيا، وحلمنا هو دوري أبطال أوروبا"، وتوقع أشهر أخيرة صعبة في الموسم.
وقال المدرب عقب الهزيمة أمام ريال مدريد، وهي ثاني هزيمة للفريق في الدوري هذا الموسم وقد كانت الهزيمة الأولى أمام ريال مدريد أيضا: "حلمنا متواصل، ولكن الفوز بكل مباراة ليس مطلبا في نادينا. الفريق يقدم موسما تاريخيا".
وأضاف: "عندما لا يفوز برشلونة وريال مدريد، يمثل هذا مشكلة بالنسبة لهما. هما يواجهان هذه الضغوط. وأتمنى ألا يكون الحال هكذا مع جيرونا".
ويتطلع ريال مدريد، الفائز يوم الثلاثاء الماضي على رازن بال شبورت لايبزيغ الألماني 1-صفر في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، للتقدم خطوة أخرى نحو استعادة لقب الدوري عبر مباراته أمام رايو فايكانو يوم الأحد.