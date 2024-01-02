هل سيلعب بيدري في مباراة برشلونة ولاس بالماس؟

وقالت "سبورت" إن بيدري سيكون أكثر حماسا للعب أمام لاس بالماس، لكنه لن يتمكن من العودة إلى المدينة التي نشأ فيها ومواجهة فريقه السابق بسبب إصابة عضلية.

ثلاثة أسماء

وبحسب "سبورت" فإن الخيار الأول أمام تشافي هو المراهنة على أوريول روميو في المركز المحوري والسماح لدي يونغ وغوندوغان بالتقدم.

والخيار الآخر هو تأخير دي يونغ أو غوندوغان للمراهنة على سيرجي روبرتو أو فيرمين لوبيز.

ولعب بيدري 11 مباراة فقط مع برشلونة هذا الموسم بواقع 768 دقيقة سجل فيها هدفا وصنع هدفا.