هل سيلعب بيدري في مباراة برشلونة ولاس بالماس؟
كشفت صحيفة "سبورت" موقف بيدري لاعب وسط برشلونة من المشاركة أمام لاس بالماس في الدوري الإسباني، يوم الخميس.
ووفقًا للصحيفة فإنه مع وجود فرينكي دي يونغ وإلكاي غوندوغان بشكل دائم في خط الوسط، تبقى معرفة من سيرافقهما أمام لاس بالماس.
وأوضحت الصحيفة أنه يمكن لتشافي أن يختار أوريول روميو في المحور، أو يؤخر مركز دي يونغ أو غوندوغان منح المزيد من الدقائق لفيرمين لوبيز أو سيرجي روبرتو.
وقالت "سبورت" إن بيدري سيكون أكثر حماسا للعب أمام لاس بالماس، لكنه لن يتمكن من العودة إلى المدينة التي نشأ فيها ومواجهة فريقه السابق بسبب إصابة عضلية.
ثلاثة أسماء
وبحسب "سبورت" فإن الخيار الأول أمام تشافي هو المراهنة على أوريول روميو في المركز المحوري والسماح لدي يونغ وغوندوغان بالتقدم.
والخيار الآخر هو تأخير دي يونغ أو غوندوغان للمراهنة على سيرجي روبرتو أو فيرمين لوبيز.
ولعب بيدري 11 مباراة فقط مع برشلونة هذا الموسم بواقع 768 دقيقة سجل فيها هدفا وصنع هدفا.
وفي الموسم الماضي سجل بيدري 7 أهداف وصنع هدفا في 35 مباراة.
وسيلعب برشلونة مع لاس بالماس يوم الخميس، ثم يلاقي الاتحاد الرياضي بارباسترو يوم الأحد 7 يناير في دور الـ32 من كأس إسبانيا، وبعدهما يسافر للسعودية للمشاركة في كأس السوبر الإسباني حيث يلعب مع أوساسونا في نصف النهائي.
ويملك برشلونة 38 نقطة من 18 مباراة ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الليغا ويتأخر بـ7 نقاط عن ريال مدريد وبرشلونة المتصدرين.